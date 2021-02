Stand: 17.02.2021 06:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

251 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 55,8

In Schleswig-Holstein sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiter. Er liegt jetzt nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 55,8 (Stand Dienstagabend). Innerhalb von 24 Stunden wurden 251 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 21 auf 1.178. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2021 07:00

Eine Tote bei Feuer in Elmshorn

Eine 70-Jährige ist nach einem Brand in ihrem Einfamilienhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau wurde mit Verbrennungen geborgen und zunächst vor Ort noch reanimiert, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Im Krankenhaus starb sie dann. Weshalb das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2021 07:00

Familien suchen zunehmend Beratung

Wegen psychischer und emotionaler Belastungen im sogenannten "Lockdown Zwei" suchen Familien mehr Beratung und Hilfe. Das teilte die Landesarbeitsgemeinschaft der Erziehungsberatungen auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Im Vergleich zum ersten Lockdown im vergangenen Frühling komme die Pandemie wesentlich öfter als Ursache für Probleme zur Sprache, sagte Vorstandsmitglied Rainer Borchert. Inhaltlich gehe es oft um Partnerschaftsprobleme - und die Probleme von Kindern durch Trennung oder Streit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2021 07:00

Sorge vor Mutationen in Flensburg

Die Stadt Flensburg ist in Sorge, denn der Anteil der besonders ansteckenden Coronavirus-Mutationen nimmt dort weiter zu. Nach den neuesten Zahlen der Stadt sind inzwischen fast zwei Drittel der Neuinfektionen in der vergangenen Woche auffällig. Bisher hatte sich der Verdacht auf die aus Großbritannien bekannte Virusvariante nach Angaben der Stadt immer bestätigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2021 06:00

Längere Kita- und Schulschließungen im Kreis Schleswig-Flensburg?

Der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Wolfgang Buschmann (parteilos), hat an das Land appelliert, die Kita- und Schulschließungen auch im Kreis Schleswig-Flensburg bis zum 1. März zu verlängern. Als Grund für den Appell nennt der Kreis in einer Mitteilung steigende Infektionszahlen im Gebiet, ein diffuses Ausbruchsgeschehen und den Fakt, dass der Kreis direkt an die Stadt Flensburg grenzt, wo das Infektionsgeschehen hoch ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2021 06:00

Bringen Corona-Schnelltests Apotheken an Grenzen?

Die Apothekerkammer Schleswig-Holstein hält es für nicht umsetzbar, Corona-Antigen-Schnelltests in Apotheken durchführen zu lassen. Frank Jaschkowski, Geschäftsführer der Kammer in Schleswig-Holstein, sagte: "Die Mitarbeiterinnen sind in erster Linie zur Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln da." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor entsprechende Pläne bekanntgegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.02.2021 06:00

Wetter: Wolken und steigende Temperaturen

Die Sonne lässt sich heute in Schleswig-Holstein nicht blicken. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über bewölkt. Abends fällt auch Regen. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Lübeck, fünf Grad in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und sechs Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland).

