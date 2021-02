Stand: 16.02.2021 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schneefall sorgt für Verkehrsprobleme

Mehrere Zentimeter Neuschnee haben gestern Abend für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Mehr als 40 Einsätze zählten die Polizeileitstellen allein in Süd- und Ostholstein. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, unter anderem die Beifahrerin eines Lkw, der sich gestern Abend bei Bad Oldesloe auf der A21 Richtung Süden quer gestellt hatte. Weil nach Angaben der Polizei auch Sprit ausgelaufen war, blieb die Autobahn bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Probleme gab es auch im Öffentlichen Nahverkehr: In Kiel und Lübeck fuhren am Abend keine Busse mehr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2021 06:00

128 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 57,5

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag leicht zurückgegangen. Es gab 57,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - am Sonntag waren es 57,8, am Montag letzter Woche 62,2. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium am Montag in Kiel veröffentlichte. Am Montag wurden innerhalb von 24 Stunden 128 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 34 auf 1.157. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2021 06:00

Ausblick auf die Schul- und Kita-Öffnung

Seit vergangener Woche ist klar: Vom 22. Februar an können Grundschüler wieder in den Präsenzunterricht und Kleinkinder in die Kita. Jetzt hat die Landesregierung bekanntgegeben, in welchen Städten und Kreisen das wegen einer zu hohen Corona-Inzidenz noch nicht möglich ist: In Flensburgs Grundschulen und Kitas wird es vorerst ausschließlich eine Notbetreuung geben. In Lübeck und in den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg wird der Präsenzunterricht erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, auch die Kitas öffnen später. Wann genau, ist noch offen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2021 07:00

Wetter

Heute oftmals bedeckt, teilweise auch neblig-trüb, nur selten Auflockerungen mit ein wenig Sonne und von der Nordsee her gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen, örtlich am Morgen auch gefrierender Regen mit Glatteisgefahr möglich. Höchstwerte bei 3 Grad in Oldenburg in Holstein bis 6 Grad in Uetersen. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee mäßiger bis frischer südlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.02.2021 06:00

