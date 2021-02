Stand: 15.02.2021 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tausende auf Eisflächen in SH unterwegs

Trotz Einbruchgefahr, waren am Wochenende Tausende Menschen auf den Eisflächen in Schleswig-Holstein unterwegs. Einen größeren Einsatz gab es am Sonntag bei Tönning. Mithilfe von zwei Hubschraubern wollte die Polizei dort eine Gruppe von rund 20 Menschen vom Eis holen, die Menschen kamen aber selbstständig von dem zugefrorenen Gewässer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2021 06:00

Corona in SH: 122 Neuinfektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (14.2.) 122 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus infizierten, steigt damit auf 39.653. Etwa 34.100 Schleswig-Holsteiner gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.133 Todesfälle - fünf mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 57,8 (Vortag: 57,2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2021 06:00

Was wird mit dem Osterurlaub?

Fällt der Osterurlaub in diesem Jahr wegen Corona und Lockdown aus oder nicht? Die Politiker sind da uneins. Während Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) meint, der Osterurlaub müsse wegen Corona ausfallen, sagt unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Ziel müsse es sein, angesichts sinkender Inzidenzen, ein anderes Ostern zu erleben als im vergangenen Jahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2021 06:00

Großes Tourismusprojekt in Heiligenhafen gekippt.

Bei einem Bürgerentscheid hat sich am Sonntag die Mehrheit gegen den Bau eines Hotels und ein Erlebnisbades mit Parkhaus ausgesprochen. 65 Prozent der Wähler stimmten dagegen. Gebaut werden sollte direkt an der Ostsee auf der Landzunge Steinwarder in Heiligenhafen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2021 06:00

Landgericht Flensburg: Urteil im Steinewerferprozess?

Im Prozess um einen Steinwurf auf einen Kleinbus bei Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) will das Landgericht Flensburg heute voraussichtlich das Urteil sprechen. Angeklagt wegen versuchten Mordes sind drei Männer im Alter von 20, 21 und 25 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat zweimal fünf Jahre und einmal viereinhalb Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte für den Fahrer auf Freispruch, beim jüngsten Angeklagten auf eine Bewährungsstrafe. Das dritte Plädoyer der Verteidigung steht noch aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2021 06:00

Das Wetter: Schnee, Schneeregen, Glätte

Heute ist es anfangs trocken. Vormittags gibt es dichte Wolkenfelder und stellenweise etwas Schnee. Nachmittags kommt von der Nordsee und Unterelbe her vermehrt Schnee oder Schneeregen mit Glättegefahr auf. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad in Oldenburg in Holstein und bei 2 Grad in Brunsbüttel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.02.2021 06:00

