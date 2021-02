Stand: 12.02.2021 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

366 neue Corona-Infektionen in SH

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 366 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag nach Angaben des Gesundheitsministerium bei 61,5. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 18 auf 1.101. 465 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 83 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 54 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 06:00

Diskussionen im Handel um Corona-Öffnungen

Nachdem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekannt gegeben hat, wie Schleswig-Holstein die Bund-Länder-Beschlüsse umsetzen wird, herrscht in einigen Branchen Verwirrung. Auch Experten könnten sich nicht erklären, warum zum Beispiel im Handel zunächst nur Blumenläden und Gartencenter öffnen sollen, alle anderen Geschäfte nicht, sagte Julia Körner von der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein. "Wir waren mit der Landesregierung in intensiven Gesprächen, aber der Grund, warum nun gerade diese Sortimente öffnen dürfen, den kennen wir auch nicht." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 06:00

Kritik zu Öffnungen von Grundschulen und Kitas

Die Gewerkschaft GEW und die kirchlich-diakonischen Träger haben die geplanten Öffnungen von Schulen und Kitas kritisiert. Grundschulen und Kitas sollen ab dem 22. Februar wieder öffnen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft empfindet dies als Risiko. Auch die kirchlich-diakonischen Verbände, denen knapp 600 Kitas im Land angeschlossen sind, meinen, dass die Öffnungen zu früh kommen, solange es keine Tests und schnellere Impfungen für das pädagogische Personal gibt. Das zuständige Sozialministerium versprach genau dafür zu sorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 06:00

Urteil im Nathalie-Prozess erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 23 Jahre alten Nathalie wird heute vor dem Landgericht in Flensburg das Urteil erwartet. Einem 47 Jahre alten Mann aus Nordfriesland wird vorgeworfen, die junge Frau vor knapp zwei Jahren getötet zu haben. Wie Nathalie gestorben ist, ist noch nicht aufgeklärt. Während des gesamten Prozesses schwieg der Angeklagte aus Humptrup, der sich mit Nathalie auf einer Dating-App verabredet haben soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 06:00

Husum: Bisher 59 Mitarbeiter von Schlachthof Corona-positiv

Nach dem Corona-Ausbruch und der Schließung des Schlachthofes von Danish Crown in Husum liegen nun erste Ergebnisse der Massentests vor. Nach Angaben des Kreises Nordfriesland wurden bislang 59 Menschen positiv auf Corona getestet, darunter Mitarbeiter der Stammbelegschaft und externer Dienstleister. Zuvor mussten alle rund 270 Beschäftigten des Schlachthofes von Danish Crown sowie 40 Mitarbeiter externer Dienstleister und 19 Mitarbeiter des Kreisveterinäramts zum Coronatest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 07:00

Von heute an schärfere Corona-Regeln in Flensburg

Die Flensburger Stadtverwaltung hat eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, wonach nun nur noch eine Person pro Haushalt in Supermärkten und auf dem Wochenmarkt einkaufen darf. Außerdem muss bei der Bestellung von Speisen im Restaurant ein Abholtermin vereinbart werden. Neu ist auch, dass alle Besucher von Spielplätzen, die älter sind als 14 Jahre, einen Mund-Nasenschutz tragen müssen. Flensburg verschärft die Regeln aus Sorge vor den sich ausbreitenden Corona-Mutationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 08:00

Flüchtlingsunterkunft in Flensburg in Quarantäne

Die Stadt Flensburg hat eine Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt. Nach Angaben eines Sprechers wurden dort in den vergangenen Tagen insgesamt sechs Menschen positiv auf Corona getestet. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, sollen deshalb heute alle fast 140 Bewohner getestet werden. Dafür hat die Stadt ein Testmobil bestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 06:00

Wetter: Sonnig und sehr kalt

Am Vormittag ist es vielerorts noch wechselnd bewölkt, später setzt sich die Sonne mehr und mehr durch. Es wird ein eisiger Tag. Die Temperaturen erreichen höchstens minus vier Grad in Bargteheide (Kreis Stormarn) und Meldorf (Kreis Dithmarschen) und minus drei Grad in Malente (Kreis Ostholstein).

