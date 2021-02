Stand: 10.02.2021 08:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schlachthof Husum: Quarantäne für alle

Alle Mitarbeiter des Schlachthofs in Husum (Kreis Nordfriesland) sind in Corona-Quarantäne. Das hat der Kreis angeordnet. Betroffen sind mehr als 300 Menschen - neben der Stammbelegschaft trifft es auch Mitarbeiter von drei externen Unternehmen. Alle müssen jetzt einen Test machen. In dem Betrieb waren zuvor 14 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 08:00

Günther: Corona-Lockerungen möglich

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen noch im Februar für möglich. Einzelheiten sollen nach dem Bund-Länder Gipfel heute bekanntgegeben werden. Vorher werde das Land keine Festlegungen machen, so Günther. Er bekräftigte, dass sich die ersten Öffnungsschritte auf Schulen und Kitas beziehen sollen. Dies solle auch mit Tests von Lehrern und Erziehern verbunden werden. Günther erwartet eine Einigung über einen bundesweit verbindlichen Perspektivplan für Corona-Lockerungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 06:00

Noch mehr Schnee - einige Unfälle im Land

Schnee und Eis sorgen in Teilen von Schleswig-Holstein nach wie vor für glatte Straßen. Vor allem im Süden und Südosten des Landes, aber auch im Bereich rund um Kiel hat es in der Nacht mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Raumfahrzeuge sind überall unterwegs. Zu insgesamt rund 20 Glätteunfällen kam es laut Polizei in den Kreisen Plön, Ostholstein, Stormarn und in Lübeck. Es blieb bei Blechschäden, schwer verletzt wurde niemand. Bei der Deutschen Bahn kann es im Regionalverkehr zu einzelnen Verspätungen und Ausfällen kommen, heißt es auf ihrer Internetseite. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 06:00

307 neue Corona-Infektionen in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Dienstag (9.2.) 307 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.062 Todesfälle - 24 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 60,4 (Vortag: 62,2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 06:00

Urteil im Prozess um vorgetäuschten Tod auf der Ostsee

Er soll seinen Tod vorgetäuscht haben, um Versicherungssummen in Millionenhöhe für seine Frau und seine Mutter zu bekommen. Vor dem Landgericht Kiel wird heute das Urteil in einem Prozess um versuchten Versicherungsbetrug in 14 Fällen erwartet. Der Plan des angeklagten Ehepaares war laut Staatsanwaltschaft folgender: Der Mann täuscht seinen Tod durch einen Bootsunfall vor und Ehefrau und Mutter kassieren mehr als vier Millionen Euro aus Lebensversicherungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 06:00

Vater würgt Sohn in Lübeck: Urteil erwartet

In Lübeck fällt heute voraussichtlich das Urteil gegen einen Vater, der versucht haben soll, seinen Sohn zu töten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen aus Sereetz vor, das Kleinkind im April vergangenen Jahres so heftig gewürgt zu haben, dass es bewusstlos wurde. Danach soll er versucht haben, dem Jungen das Genick zu brechen. Anschließend baute er auf der A1 Richtung Fehmarn einen Unfall - offenbar, um sich selbst zu töten. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Verteidigung hat eine Bewährungsstrafe beantragt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 06:00

Das Wetter: Noch mehr Schnee in Teilen Schleswig-Holsteins

Heute gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Schnee. Die Flocken fallen überwiegend im Bereich Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Die Temperaturen liegen bei maximal minus zwei Grad in Preetz (Kreis Plön) und minus einem Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Leck (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.02.2021 06:00

