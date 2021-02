Stand: 09.02.2021 09:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Australian Open: Barthel in Runde zwei

Mona Barthel steht bei den Australian Open als einzige der anfangs vier deutschen Tennisspielerinnen in der zweiten Runde. Die 30-Jährige aus Neumünster setzte sich in Melbourne gegen die Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto aus Italien nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 6:4 durch. Barthel trifft nun auf die an Nummer 25 gesetzte Karolina Muchova aus Tschechien. Tags zuvor waren Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund ausgeschieden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 10:00

Glatte und verschneite Straßen in SH - Unwetterwarnung für Ostholstein

Schnee und Glätte sorgen auch heute Morgen in Teilen Schleswig-Holsteins für schwierige Straßenverhältnisse. Die A21 war nach Informationen des NDR Schleswig-Holstein am frühen Dienstagmorgen auf Teilen noch ungeräumt. Autos und Lkw mussten sehr langsam über die glatte und verschneite Autobahn fahren. In Südholstein liegt nach Angaben eines Polizeisprechers eine feste Schneedecke von drei bis fünf Zentimetern. Auf der A7 gab es zwei Unfälle. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es heute vor allem in Ostholstein weiter schneien. Dort gilt eine Unwetterwarnung für Dienstag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 06:00

151 neue Corona-Infektionen in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Montag (8.2.) 151 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nun 38.123 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.038 Todesfälle - 22 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 62,2 (Vortag: 61,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 06:00

Getötete Nathalie M. - Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Im Prozess um den Tod der 23-jährigen Nathalie M. aus Nordfriesland hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt.Wie das Landgericht Flensburg mitteilte, haben sich laut Staatsanwaltschaft zwar durch die Beweisaufnahme eine konkrete Tathandlung und eine Todesursache nicht aufklären lassen. Aufgrund einer Indizienkette sei aber festzustellen, dass der angeklagte 48-Jährige die Frau vorsätzlich getötet haben müsse. Die Verteidigung will einen Freispruch. Der Beschuldigte hatte im Verfahren geschwiegen. 2019 war Nathalie M. aus Stadum verschwunden. Wenig später wurde sie tot auf einem Feld bei Schafflund aufgefunden. Der Angeklagte soll Nathalie auf einem Datingportal kennengelernt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 08:00

Kiel untermauert mit Sieg in Düsseldorf Aufstiegsambitionen

Holstein Kiel hat am 20. Zweitliga-Spieltag mit einem 2:0 (1:0)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf den dritten Tabellenplatz verteidigt. Die Schleswig-Holsteiner bleiben auswärts als einziges Team aus den drei deutschen Profiligen ungeschlagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 06:00

Husum: Schlachthoft nach Corona-Ausbruch dicht

In Husum ist ein Schlachthof nach einem Corona Ausbruch geschlossen worden. Laut Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) hatte es 14 positive Corona Tests gegeben, die das Unternehmen selbst veranlasst hatte. Das Gesundheitsamt des Kreises geht davon aus, dass die Betroffenen sich innerhalb des Betriebes angesteckt haben. Am Dienstag sollen weitere Mitarbeiter getestet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 06:30

Das Wetter: Kräftige Schneefälle in Ostholstein

Der Dienstag beginnt überwiegend bewölkt, besonders in Ostholstein sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kräftige Schneefälle zu erwarten. Dort vermeldet der DWD eine Unwetterwarnung für Dienstag. Die Temperaturen liegen bei minus zwei Grad. Besonders an der Ostsee sei zudem mit stürmischen Böen zu rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.02.2021 06:30

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2021 | 06:00 Uhr