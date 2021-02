Stand: 04.02.2021 06:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 484 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Mittwoch (3.2.) 484 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 967 Todesfälle - 23 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein ist von 68,7 auf 69,4 gestiegen. Das ist laut Gesundheitsministerium der höchste Tageswert seit einer Woche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2021 06:00

Glatte Straßen sorgen für Unfälle in SH

Glatte Straßen machen Autofahrern in Schleswig-Holstein zu schaffen. Laut Polizei gab es vor allem im Norden des Landes Unfälle. Dabei blieb es bei Blechschäden. Seit Beginn der Schneefälle hat es etwa 50 Mal gekracht, heute Morgen gab es lediglich vier Unfälle. Gestern hatte ein querstehender Lkw für eine stundenlange Sperrung der A7 bei Schuby gesorgt. Von Mittag an mussten Autofahrer laut Polizei bis 17 Uhr hinter der Unfallstelle warten, bis der Lastwagen geborgen war. Anschließend wurde der Bereich weiter gereinigt, weil Diesel ausgelaufen war. Auch heute Morgen warnt die Polizei vor glatten Straßen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2021 06:00

Feuer mit Verletzten in Tönningstedt

Ein Einfamilienhaus in Tönningstedt im Kreis Segeberg ist gestern Nachmittag in Brand geraten - erst am späten Abend waren die Flammen laut Feuerwehr unter Kontrolle. 100 Helfer waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurden zwei 62 und 33 Jahre alte Männer in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2021 06:30

Neue Fährlinie zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven startet im März

Die Neuauflage der Fährlinie zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven rückt näher. Am Dienstag wurde das Schiff zunächst umgeflaggt und umbenannt - von "Fanafjord" in "Greenferry One". Gestern Abend kam die Fähre dann im Hafen von Cuxhaven an. Laut der Fährgesellschaft Elbferry soll das Schiff bis zu 28 Lastwagen, 150 Autos sowie Radfahrer und bis zu 600 Personen transportieren und am 1. März starten. Bis dahin wird es in Cuxhaven noch umgebaut. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2021 06:00

Weltkrebstag: Forschung entwickelt sich weiter

Etwa eine halbe Million Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu an Krebs - Tendenz steigend. Und auch in Schleswig-Holstein nehmen die Zahlen laut Krebsgesellschaft langsam zu. Heute ist Weltkrebstag. Hoffnung macht die Krebsforschung: Dort habe es in den letzten fünf Jahren regelrechte Quantensprünge gegeben, erklärt Axel Merseburger von der Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein. So lebten Menschen beispielsweise mit einer Hautkrebserkrankung mittlerweile deutlich länger als noch vor fünf Jahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2021 06:00

Wetter: Viel Schnee oder Schneeregen

Es wird ein verschneiter Tag in Schleswig-Holstein. Sowohl für den Vormittag als auch den Nachmittag ist für die meisten Regionen Schneefall oder Schneeregen angesagt. Die Temperatruen steigen auf -1 Grad in Flensburg und null Grad in Heide, Plön und Ratzeburg.

