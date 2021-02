Stand: 02.02.2021 07:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 109 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Montag (1.2.) 109 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 917 Todesfälle - 29 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 78,5. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 513 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 97 der Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 56 Patienten müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2021 06:00

Günther nach Impfgipfel zuversichtlich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet auch in den kommenden Wochen mit einer begrenzten Zahl von Lieferungen der Covid-19-Impfstoffe. Spitzenvertreter der Pharma-Unternehmen hätten für das zweite Quartal und den weiteren Jahresverlauf jedoch eine deutliche Ausweitung der Lieferungen in Aussicht gestellt, sagte Günther am Montagabend in Kiel nach einem Spitzengespräch von Bund und Ländern zum Thema Impfungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2021 06:00

Mann nach größerem Polizeieinsatz in Lübeck festgenommen

Im Lübecker Stadtteil St. Lorenz ist am Montag ein Mann vorläufig festgenommen worden. Der 26-jährige Lübecker soll mehrere Glasscheiben einer Bankfiliale in der Fackenburger Allee eingeschlagen haben. Anschließend verschanzte sich der Tatverdächtige laut Polizei in einer Wohnung in der Nähe des Tatorts. Beamte konnten ihn schließlich festnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2021 05:30

Viele Intensivbetten in den Krankenhäusern an der Westküste belegt

Während in den vergangenen Tagen weniger Corona-Neuinfektionen gemeldet werden, steigt die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern an. Nach Angaben der Landesmeldestelle sind das derzeit 513 Menschen, davon 97 auf Intensivstationen. Auf der Corona-Station des Klinikums Itzehoe sind nur noch drei von 35 Betten frei. Seit Monaten übernimmt das Krankenhaus nach eigenen Angaben regelmäßig Erkrankte aus dem Kreis Pinneberg. Auch am Westküstenklinikum Heide habe sich der Druck nach einem Corona-Ausbruch an den Kliniken in Husum und Niebüll nochmal erhöht, so ein Sprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2021 06:00

Holstein Kiel empfängt Darmstadt 98 im Holstein-Stadion

Holstein Kiel steht vor der Chance, zum ersten Mal seit neun Jahren wieder unter die besten acht Teams im DFB-Pokalwettbewerb zu gelangen. Die Mannschaft empfängt im Achtelfinale im Holstein-Stadion den Zweitliga-Rivalen Darmstadt 98. Zuletzt war Holstein Kiel im Februar 2012 ins Viertelfinale gekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2021 06:30

Wetter: Schnee möglich

Heute ist es etwas bewölkt, aber vor allem nach Norden hin gibt es auch freundliche Abschnitte. Meist bleibt es trocken. Zur Elbe hin ziehen mehr Wolken auf. Im Laufe des späteren Nachmittags kann es hier schneien, zum Abend hin auch in Stormarn und im Süden Dithmarschens. Höchstwerte: 1 Grad in Mölln bis 3 Grad in Tönning. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2021 06:00

