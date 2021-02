Stand: 01.02.2021 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Polizei ermittelt nach Tod eines Mannes in Kiel-Wellingdorf

Am Sonnabend war ein 36-Jähriger blutüberströmt auf der Straße im Kieler Stadtteil Wellingdorf gefunden worden. Er starb später im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei sagte seine Partnerin aus, dass sie sich in der Nacht zuvor mit dem Mann gestritten hatte. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2021 07:00

Dachstuhlbrand macht Haus in Rendsburg unbewohnbar

Nach einem Dachstuhlbrand in einem mehrgeschossigen Haus in Rendsburg ist das Gebäude unbewohnbar. Laut Feuerwehr konnten die fünf Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Anschließend wurden sie vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht. Rund 50 Helfer waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2021 06:00

Mehr Züge auf Marschbahnstrecke unterwegs

Der Pendlerverkehr auf der Marschbahnstrecke von und nach Sylt wird von heute an entzerrt. Nach Angaben des Autozuganbieters RDC und des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein werden zwei weitere Fahrten angeboten. Ein zusätzlicher Zug fährt demnach ab Niebüll um 7.16 Uhr nach Westerland und einer von dort um 16.40 Uhr zum Festland. Außerdem dürfen Pendler den Sylt Shuttle Plus nutzen. Damit stehen noch mal mehr als 1.000 Sitzplätze zur Verfügung. Das Zusatzangebot gilt erst mal für vier Wochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2021 06:00

Wetter: Neben Wolken auch Sonnenschein

Nach einem teils trüben Start in den Tag lässt sich hier und da auch mal die Sonne blicken. Im Laufe des Tages ziehen besonders von der Elbe her mehr Wolken übers Land. In Südholstein und dem Herzogtum Lauenburg ist auch etwas Schnee möglich, ansonsten bleibt es abgesehen von einzelnen Schauern meist trocken. Höchstwerte: -1 Grad in Wedel bis +3 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2021 06:00

