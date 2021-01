Stand: 26.01.2021 06:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Gesundheitsämter melden 111 neue Fälle

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Stand Montag (25.1.) sind es laut Landesmeldestelle 111 neue Fälle. Eine Woche zuvor hatte es 219 Neuinfektionen gegeben. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 769 Todesfälle - 14 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 89,7 (Vortag: 94,1). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2021 06:00

Regierung gibt Lockerungsfahrplan bekannt

Die Landesregierung will heute einen Lockerungsfahrplan in der Corona-Pandemie vorlegen. Ab 15 Uhr gibt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Details bekannt. Demnach soll es mehrere Lockerungsstufen geben, die sich an der 7-Tage-Inzidenz orientieren. Wird ein bestimmter Wert unterschritten, sind erste Öffnungen möglich - weitere könnten nach 14 Tagen folgen, wenn die Zahl stabil bleibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2021 07:00

Trecker aus SH auf dem Weg nach Berlin

Landwirte aus dem ganzen Bundesgebiet machen sich heute auf den Weg nach Berlin, um gegen die Agrarpolitik und den Verfall der Lebensmittelpreise zu demonstrieren. Auch Bauern aus Schleswig-Holstein - unter anderem aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg - wollen mit ihren Traktoren dabei sein. Sie fühlen sich von der Regierung nicht genug unterstützt in ihrem Kampf für höhere Lebensmittelpreise. Die Proteste sollen vor dem Bundeslandwirtschafts- und dem Umweltministerium starten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2021 07:00

Handelsverband: Kontrollpflicht der Masken nicht Sache der Einzelhändler

Der Handelsverband Nord hat Kritik an den Veränderungen der Maskenpflicht im Einzelhandel geäußert. Seit gestern müssen zum Beispiel in Supermärkten FFP2-Masken oder OP-Masken getragen werden. Mareike Petersen vom Handelsverband sagte, es könne nicht sein, dass der Handel dafür verpflichtet werde zu kontrollieren, ob die Kunden die richtigen Masken tragen. Die Politik müsse dafür sorgen, das Kontrollproblem in den Griff zu bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2021 07:00

Landesinnungsverband verurteilt illegale Friseur-Hausbesuche

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein gibt es vereinzelt Friseure in Schleswig-Holstein, die Hausbesuche machen. Der Landesinnungsverband verurteilte dies scharf. Die Innungen verteilen seit dieser Woche tausende Plakate an Friseur-Läden im Land. Darauf steht ein Appell an die Kunden, sich nicht illegal frisieren zu lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2021 07:00

Wetter: Heiter bis wolkig

Heute wechseln sich den ganzen Tag über Sonne und Wolken ab. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf drei Grad in Kiel und vier Grad in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland).

