Flensburg und Pinneberg liegen über 200er-Inzidenz

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Sonnabend in Flensburg auf 203,0, im Kreis Pinneberg auf 202,1. Damit treten dort voraussichtlich schon von heute an verschärfte Regeln in Kraft. Die Bürger dürfen nur noch alleine einkaufen, der Zugang zu Spielplätzen muss geregelt werden, Schulen und Pflegeheime müssen die Lage individuell bewerten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2021 10:00

Corona in SH: Gesundheitsämter melden 477 neue Fälle

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Stand Sonnabend (23.1.) sind es laut Landesmeldestelle 477 neue Fälle und damit 102 mehr als vergangene Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 96,2. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 gab es im Land bisher 744 Todesfälle - drei mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2021 08:00

Corona-Ausbruch in Sana-Kliniken in Lübeck

In den Lübecker Sana-Kliniken hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Bis gestern wurden laut einer Sprecherin 79 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Außerdem würden 41 Patienten auf den beiden Covid-Stationen versorgt, zwei weitere liegen auf der Intensivstation. Die meisten seien von außen stationär in dem Klinikum aufgenommen worden, hieß es. Gemäß den Krisen-Plänen wurden verschiebbare Operationen ausgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2021 08:00

Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Büchen

Einen weiteren Corona-Ausbruch gab es in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Laut Kreis wurden 44 von 49 Bewohnern eines Seniorenheims positiv auf Corona getestet. Außerdem steckten sich laut Mitteilung 15 Mitarbeiter an. Das Gesundheitsamt ordnete für das Heim schärfere Hygieneregeln sowie ein Besuchsverbot an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2021 08:00

Marschbahnstrecke: Jeden Morgen drei zusätzliche Fahrten

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) und die Deutsche Bahn haben zusätzliche Bahnverbindungen zwischen Sylt und Festland angekündigt. Ab Montag sollen auf der Marschbahnstrecke jeden Tag zwischen 5 Uhr und 8 Uhr drei zusätzliche Fahrten angeboten werden. So können laut Bahn fast 1.400 Pendler zusätzlich auf die Insel oder runter. Darüber hinaus werden die Fahrten des Sylt Shuttle Plus komplett für den Nahverkehr freigeben. Das gilt auch für einen Fernzug Richtung Hamburg, der ab Montag zusätzlich in Keitum und Klanxbüll hält. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2021 08:00

Wetter: Stark bewölkt, stellenweise Auflockerungen

Heute Nachmittag ist es häufig stark bewölkt, stellenweise gibt es auch Auflockerungen. Dazu sind einzelne Regen-, teils Schneeregen- oder Schneeschauer möglich, an der Nordsee später ganz vereinzelt auch Gewitter. Gebietsweise, doch vor allem nach Angeln hin, bleibt es auch länger trocken. Höchstwerte: 2 Grad in Mölln bis 4 Grad auf Fehmarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2021 08:00

