Ex-Richter Bollmann will AfD-Landeschef werden

Der pensionierte Richter Gereon Bollmann will neuer AfD-Landesvorsitzender werden. Außerdem stehe er auch als Kandidat für die Bundestagswahl zu Verfügung. Das sagte der 67-Jährige der DPA. Bollmann ist nach Jörg Nobis bereits der Zweite, der ankündigt, für den AfD-Landesvorsitz antreten zu wollen. In AfD-Kreisen gilt er als weit rechts stehend. Seit 2019 hat die Partei keinen Landesvorsitzenden, nachdem von Sayn-Wittgenstein wegen rechtsextremer Kontakte aus der Partei ausgeschlossen worden war. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2021 11:00

Sanierungsstau bei Mietwohnungen durch Corona befürchtet

Wegen der Corona-Pandemie dürfen aktuell keine Eigentümerversammlungen stattfinden. Viele Sanierungs- und Reparaturarbeiten könnten sich laut Mieterbund Schleswig-Holstein deshalb nun verzögern. Laut Eigentümerverband Haus und Grund Schleswig-Holstein dürften Hausverwaltungen nur in Notfällen allein entscheiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2021 08:00

Corona in SH: Gesundheitsämter melden 425 neue Fälle

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Stand Freitagabend (22.1.) sind es laut Landesmeldestelle 425 neue Fälle und damit drei mehr als vergangene Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 92,1. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 gab es im Land bisher 741 Todesfälle - 16 mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2021 10:00

Corona: SH plant Strategie für mögliche Lockerungen

Die Landesregierung arbeitet an einem Stufenplan für Normalität nach dem Lockdown. Laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sollen Schulen und Kitas zuerst wieder auf machen. Aber auch Gastronomie, Hotels, Einzelhandel, Friseure und Kultur sollen nach seinen Worten Perspektiven bekommen. Das Kabinett berät am Dienstag über eine Öffnungsstrategie für Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2021 10:00

Nach Corona-Ausbruch in JVA: Neue Praxis für Verlegung von Häftlingen

Nach dem Corona-Ausbruch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Itzehoe ändert das Justizministerium seine Praxis bei der Verlegung von Gefangenen aus anderen Haftanstalten. Sie müssen ab jetzt einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Man könne nicht mehr ermitteln, ob das Virus in Itzehoe durch einen verlegten Häftling, einen Mitarbeiter oder Dritte in die JVA gekommen sei, sagte ein Ministeriumssprecher. Bei dem Corona-Ausbruch in Itzehoe waren 16 Häftlinge und 7 Angestellte positiv getestet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.01.2021 08:00

