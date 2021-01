Stand: 22.01.2021 06:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsverbund soll kostenlose OP- und FFP2-Masken verteilen

Das Land Schleswig-Holstein will OP- und FFP2-Masken jetzt über den Verkehrsverbund NAH.SH verteilen - gratis. Noch ist unklar, wie viele Masken insgesamt herausgegeben werden. Auch der Starttermin der Verteilaktion steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 06:00

Intensivkurse als Lösung für ausgefallenen Schwimmunterricht?

Wegen des anhaltenden Lockdowns kann nach Angaben des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes ein ganzer Jahrgang - rund 20.000 Kinder - nicht schwimmen lernen. Schon vor der Krise gab es lange Wartelisten bei Schwimmkursen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat daher mit dem Verband ein Konzept entwickelt, wie nach dem Lockdown möglichst viele Nichtschwimmer in Intensivkursen ihre Abzeichen machen können. Der Plan liegt sowohl dem Innen- als auch dem Bildungsministerium vor. Dort heißt es, man müsse bei dem Vorhaben zwar noch die Art und Weise klären, ziehe dabei jedoch an einem Strang. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 06:00

Bewohner bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Kiel verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr hat es heute Morgen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Kiel gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Ein Bewohner atmete Rauch ein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 06:00

Prozessauftakt: Schlägerei auf Pfingstfest in Stemwarde

Vor dem Amtsgericht Reinbek müssen sich heute drei Männer im Alter zwischen 30 und 34 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Schlägerei ereignete sich auf einem Pfingstfest im Barsbütteler Ortsteil Stemwarde (Kreis Stormarn), es gab mehrere Verletzte. Außerdem soll einer der Männer einen Polizisten angegriffen haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 06:00

Weitere Ermittlungen nach Unfall in Neumünster

Sachverständige sollen klären, warum ein 24-Jähriger am späten Mittwochabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Fest steht laut Polizei, dass er keinen Führerschein besitzt. Unklar ist aber noch, ob er Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatte. Bei dem Unfall erfasste das Auto drei Fußgänger. Ein 34-Jähriger und seine 30-jährige Lebensgefährtin wurden tödlich, eine 27-jährige Frau lebensgefährlich verletzt. Bei den Toten handelt es sich um Polizisten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 08:00

Wetter: Erst regnerisch, dann freundlich

Heute ist es zunächst stark bewölkt und regnerisch, zum Vormittag hin gibt es längere freundliche Abschnitte. Am Nachmittag ist in Richtung Nordfriesland wieder mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen - auf den Nordseeinseln sowie zur Flensburger Förde hin sind einzelne Sturmböen möglich. Höchstwerte: 6 Grad in Flensburg bis 9 Grad in Ratzeburg am Vormittag, im Verlauf eher kälter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 06:00

