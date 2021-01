Stand: 21.01.2021 06:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

456 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 456 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 484 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank am Mittwoch leicht auf 88,3 (Dienstag: 89,3). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Mittwochabend veröffentlichte (Datenstand: 20.1.2021). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 16 auf 707. 457 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern (Dienstag: unverändert). 83 werden intensivmedizinisch betreut - 47 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2021 06:00

Zwei tote Fußgänger bei Unfall in Neumünster

Schwerer Unfall am Abend in Neumünster: Laut Polizei war in Höhe der Einfelder Schanze ein junger Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen, zunächst gegen einen Baum und einen Betonpoller geprallt und dann in eine Gruppe von drei Menschen gefahren. Ein Mann und eine Frau aus dieser Gruppe starben noch an der Unfallstelle, eine dritte Frau kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2021 06:00

Unterschiedliche Kontrollen und Bußgelder von Kreis zu Kreis

Kontrollen gegen Corona-Verstöße werden in den schleswig-holsteinischen Kreisen ganz unterschiedlich gehandhabt. Reporter von NDR Schleswig-Holstein haben recherchiert, dass zum Beispiel die Ordnungshüter im Kreis Ostholstein besonders streng sind. Rund 1.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren haben sie nach Angaben des Kreises eingeleitet und Bußgelder in Höhe von 230.000 Euro eingetrieben. Im Kreis Segeberg ist die Zahl der Verfahren nur halb so hoch. Auch die Höhe der Bußgelder scheint von Kreis zu Kreis unterschiedlich zu sein. So hat der Kreis Plön in 225 Fällen gut 21.000 Euro an Bußgeldern eingetrieben. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat fast vier Mal so viel kassiert bei deutlich weniger Verfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2021 06:00

Kieler Pathologen untersuchen Covid-19-Leichen

Kieler Pathologen liefern entscheidende Erkenntnisse im Kampf gegen Covid-19. Seit November haben die Ärzte rund zwei Dutzend Körper obduziert und Ergebnisse gewinnen können, die nun den Lebenden helfen. In erster Linie sorgt Covid 19 nach Angaben der Experten dafür, dass sich das Gewebe in der Lunge so stark verändert, das Atmen kaum mehr möglich ist. Inzwischen haben die Pathologen festgestellt, dass auch andere Organe häufig von dem Virus befallen sind. Außerdem entstehen oft Blutgerinnsel durch das Virus. Mit diesem Wissen können Ärzte im Krankenhaus nun aktuelle Covid-Patienten besser behandeln – zum Beispiel, indem sie Blutverdünner einsetzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2021 08:00

Prien spricht mit Lehrer- und Elternverbänden

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will heute mit Lehrer- und Elternvertretern über die Situation der Schulen im Lockdown beraten. Im Anschluss soll ein Konzept erarbeitet werden, das morgen der regierenden Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP vorgestellt werden soll. Außerdem will das Bildungsministerium auch mit Vertretern von Hochschulen und Religionsgemeinschaften besprechen, wie es in diesen Bereichen weitergehen soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2021 06:30

Das Wetter: Mild und windig

Am Vormittag regnet es häufig. Im Verlauf des Tages bleibt es länger trocken - zeitweise zeigt sich auch die Sonne. Der Wind weht frisch bis stark mit stürmischen Böen. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Schleswig und acht Grad in Mölln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 06:00

