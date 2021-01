Stand: 20.01.2021 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Unfall im Kreis Segeberg

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kisdorf und Kaltenkirchen im Kreis Segeberg ist heute Früh ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Anfang 30-Jährige mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 08:30

FDP-Fraktion will Landesinfektionsschutzgesetz

Es liegt bereits ein Gesetzentwurf vor, der am Mittwoch erstmals mit den Koalitionspartnern besprochen werden soll. Der Entwurf sieht ein Stufenmodell vor. Die Art der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie soll sich unter anderem an der Zahl der Infektionen und der Auslastung der medizinischen Kapazitäten richten. Damit würden Leitplanken aufgestellt, an denen sich die Landesregierung orientieren muss. Nach Ansicht des FDP-Abgeordneten Rossa würde das Gesetz auch die Position der Landesregierung bei Verhandlungen im Bund stärken, wenn Schleswig-Holstein bei den Corona-Schutzmaßnahmen abweichen will. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 08:00

Neue Corona-Regeln in SH: Günther erklärt verschärften Lockdown

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist mit den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Lage in Deutschland weitgehend zufrieden. "Die Beschlüsse setzen vieles von dem um, was wir uns erhofft haben", sagte er am späten Dienstagabend nach der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dass bei den Corona-Regeln "nachgeschärft" wird, sei wichtig, um die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein unter den Wert 50 zu drücken. Zurzeit liege der Wert bei knapp 90. Maskenpflicht und Homeoffice werden nach den Beschlüssen des Gipfels ausgeweitet, Schulen und Kitas bleiben geschlossen. In einer Sondersitzung berät Schleswig-Holsteins Landtag heute um 10 Uhr über die geplante Verlängerung des Corona-Lockdowns. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 06:00

Zu wenig Impfstoff: SH legt Schwerpunkt auf Zweitimpfungen

Das Land Schleswig-Holstein passt seinen Impfplan an. Wie das Gesundheitsministerium in Kiel am Abend mitteilte, wird vorerst ein "besonderer Schwerpunkt auf die Absicherung der Zweitimpfung" gelegt. Dies sei eine Reaktion auf die zurzeit geringeren Liefermengen. Alle bereits terminierten Zweitimpfungen sollen den Angaben zufolge in den kommenden Wochen durchgeführt werden, sowohl in Kliniken als auch in den Impfzentren. Dies gilt auch für die Alten- und Pflegeeinrichtungen, wo zusätzlich auch Impflücken zum Beispiel bei neuen Bewohnerinnen und Bewohnern geschlossen werden sollen. Neue Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren werden bis auf weiteres nicht vergeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 10:00

451 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 451 neue Corona-Fälleregistriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 408 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Dienstag leicht auf 89,3 (Montag: 87,3). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Dienstagabend veröffentlichte (Datenstand: 19.1.2021, 20.46 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 16 auf 691. 457 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern (Montag: 454). 83 werden intensivmedizinisch betreut (Montag: 77) - 47 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 06:00

140 bestätigte Corona-Fälle am Klinikum Nordfriesland

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Klinikum Nordfriesland steigt auf mehr als 140. Insgesamt sind nach einem Corona-Ausbruch seit Sonnabend etwa 1.400 Mitarbeiter und Patienten der Klinikstandorte Husum und Niebüll auf das Virus getestet worden. Die meisten Ergebnisse sind inzwischen da. Das Klinikum hatte am Sonntag einen Aufnahmestopp verhängt, arbeitet laut Kreis aber daran, ab Freitag wieder Patienten aufzunehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 06:30

Urteil gegen "Cannabis-Connection": Bis zu sechs Jahre Haft

Nach mehr als zwei Jahren und fast 60 Verhandlungstagen sind am Dienstagnachmittag im Flensburger Cannabis-Prozess die Urteile verkündet worden. Das Landgericht sprach neun von zehn Männern schuldig. Wegen bandenmäßigen und unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln erhielten drei Angeklagte Haftstrafen zwischen knapp drei und sechs Jahren, zwei weitere wurden zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Wegen unerlaubter Abgabe, dem Handel oder Besitz von Cannabis wurden vier Angeklagte ebenfalls zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer der Männer wurde freigesprochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 06:00

Das Wetter: Milder, verregneter Wintertag

Heute ist es stark bewölkt. Vor allem nördlich des Nord-Ostsee-Kanals fällt zeitweise Regen. In den südlichen Landesteilen lassen die Regenfälle nach. Ab dem Mittag ist es oftmals längere Zeit trocken. In Elbnähe gibt es kurze Auflockerungen mit etwas Sonne. Dazu ist es sehr mild - mit maximal 7 Grad auf Föhr und 10 Grad in Pinneberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2021 06:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2021 | 06:00 Uhr