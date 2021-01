Stand: 18.01.2021 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Elternvertreter: Digitaler Unterricht mangelhaft

Der Landeselternbeirat an Gemeinschaftsschulen fordert Verbesserungen beim digitalen Unterricht. Bei einer Umfrage war herausgekommen, dass der Distanz-Unterricht in der vergangenen Woche bei der Mehrheit der Schüler nicht reibungslos funktioniert hat. 7.000 Mütter und Väter hatten in Schleswig-Holstein daran teilgenommen. 2.000 gaben an, dass der Unterricht ohne große Probleme lief. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2021 07:30

Corona-Mutation in Dithmarschen

Nach Angaben der Berliner Charité handelt es sich bei Proben aus einem Haushalt im Kreis mit hoher Wahrscheinlichkeit um die britische Variante. Als Reaktion haben die Standorte des Westküstenklinikums in Heide und Brunsbüttel ein weitgehendes Besuchsverbot verhängt. Am Wochenende hatte der Kreis Rendsburg-Eckernförde mitgeteilt, dass das Berliner Speziallabor bei einem Verdachtsfall eine Virusmutation nachweisen konnte, mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die hochansteckende Variante aus Großbritannien. Auch Flensburg hatte am Freitagabend den Verdacht einer Virus-Mutation gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2021 07:00

Arrest-Anstalt für Quarantäne-Verweigerer in SH

Wer wiederholt gegen die Vorschriften verstößt, soll nach Plänen des Landes, zwangseingewiesen werden können. Vorgesehen dafür ist die Jugend-Arrestanstalt Moltsfelde in Neumünster. Voraussetzung für eine Einweisung ist eine richterliche Anordnung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2021 07:00

Möglicher Auszeichnung für VfL Pinneberg

Der VfL Pinneberg greift nach dem Großen Stern des Sports in Gold. Der Verein tritt heute beim Bundesfinale des Wettbewerbs in Berlin an. Im Dezember hatten die Pinneberger das Landesfinale in Schleswig-Holstein gewonnen. Der Verein wurde für ein Kinderschutz-Projekt gegen sexualisierte Gewalt ausgezeichnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.01.2021 06:30

Das Wetter: Regen und milder

Heute stark bewölkt, erst noch neblig, zudem gebietsweise Schneefall und Glätte, ab dem frühen Vormittag von Westen her allgemein in Regen übergehend. Es wird milder, Höchstwerte 4 Grad in Ratzeburg bis 6 Grad in Heide. Mäßiger, später mitunter frischer und an der Nordsee stark böiger Südwestwind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 2 Grad an der Hohwachter Bucht und 4 Grad in Rendsburg sowie im Dithmarschen.

