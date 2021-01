Stand: 16.01.2021 17:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

375 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind laut Gesundheitsministerium in Kiel in den vergangenen 24 Stunden 375 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Datenstand 16.01). Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank weiter auf nun 86,1 - am Freitag lag der Wert noch bei 87,2. Die Zahl der Menschen, die mit Corona gestorben sind, stieg um 3 auf 651. 426 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern (+32). 70 werden intensivmedizinisch betreut (-1), 45 mit Beatmung. Die Zahl der Genesenen schätzt das Robert Koch Institut (RKI) auf etwa 23.900. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2021 09:00

Bestätigt: Coronavirus-Mutation in SH angekommen

In Schleswig-Holstein ist eine Mutation des Coronavirus angekommen. Ein Speziallabor der Berliner Charité konnte anhand einer Probe aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde zweifelsfrei feststellen, dass das Corona-Virus mutiert ist - mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die hochansteckende Variante aus Großbritannien. Laut Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich eine Frau aus der Nähe von Kiel während einer Dienstreise in Spanien angesteckt, sie begab sich nach der Rückkehr aber sofort in Quarantäne. Auch in Flensburg haben erste Tests Merkmale einer Virus-Mutation gezeigt, die genauere Untersuchung in Berlin läuft noch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2021 10:00

Trecker und Auto kollidieren: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der B202 nahe Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Leitstelle stieß Samstagabend ein Auto mit einem Trecker zusammen. Der Fahrer des Wagens hatte die Zugmaschine bei Dunkelheit offenbar zu spät bemerkt, ein Ausweichmanöver misslang. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2021 07:00

Handball-WM: Deutschland-Spiel gegen Kap Verde wegen Corona abgesagt

Nachdem Kap Verde nach zwei weiteren positiven Coronatests nicht mehr rechtzeitig genügend nachweislich negativ getestete Spieler vorweisen kann, ist das WM-Spiel gegen Deutschland nun definitiv abgesagt. Die Partie, die eigentlich am Sonntag (17.01.2021) hätte stattfinden sollen, wird damit mit 10:0 für Deutschland gewertet und ist gleichbedeutend mit dem Hauptrundeneinzug. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.01.2021 11:00

Ministerpräsident Günther gratuliert Laschet zu CDU-Bundesvorsitz

Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden: Armin Laschet. Beim digitalen Parteitag bekam der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in einer Stichwahl 521 Delegiertenstimmen. 466 Stimmen entfielen auf den früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther hatte sich früh für Laschet als neuen CDU-Chef ausgesprochen. "Im Namen der CDU Schleswig-Holstein gratuliere ich ihm herzlich zur Wahl und wünsche ihm alles Gute für seine Arbeit", sagte Günther nach der Wahl. Das Ergebnis von Friedrich Merz bezeichnete Günther als respektabel. Laschet tritt die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an. Sie hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, den Posten aufzugeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 14:00

