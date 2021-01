Stand: 16.01.2021 10:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Höhere Müllgebühren in vielen Kreisen des Landes

Zum neuen Jahr sind in vielen Kreisen in Schleswig-Holstein die Gebühren für die Müllabführ angestiegen. Schon im Herbst hatten viele Kreise angekündigt, mehr Geld für das Abholen der Mülltonnen zu verlangen - je nach Kreis ist das sehr unterschiedlich. Der Grund für den Aufschlag sind überall unter anderem gestiegene Personalkosten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 08:00

Psychische Belastung wegen Corona zugenommen

Seit Beginn der Pandemie melden sich mehr Menschen wegen Panikattacken, Ängsten und Depressionen bei Schleswig Holsteins Psychiatrien als früher. Das haben die Ärztekammer und mehrere Kliniken auf Anfrage von NDR Schleswig Holstein bestätigt. Laut dem Direktor der Lübecker Psychiatrie und Psychotherapie Stefan Borgwardt sei die Crux, dass alles, was sonst den Patienten geraten wird - soziale Kontakte halten, sich mit Freunden treffen, Eltern treffen - in der jetzigen Zeit schwierig möglich ist. Das erkläre die größere Belastung in der Bevölkerung. Depressionen und Angststörungen seit Beginn der Pandemie ist auch ab 19.30 Uhr Thema im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 08:00

422 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind laut Gesundheitsministerium in Kiel in den vergangenen 24 Stunden 422 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Datenstand 15.01). Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank weiter auf nun 87,2 - am Donnerstag lag der Wert noch bei 90,4. Die Zahl der Menschen, die mit Corona gestorben sind, stieg um 24 auf 648. 398 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern (+16). 71 werden intensivmedizinisch betreut (+4), 45 mit Beatmung. Die Zahl der Genesenen schätzt das Robert Koch Institut (RKI) auf etwa 23.500. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 08:00

Apotheken und Zahnärzte zu Corona-Schnelltests befugt

In Zukunft dürfen auch Zahnärzte und Apotheken Corona-Schnelltests durchführen. Das geht aus einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnten sie für das Gesundheitsamt beispielsweise in Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen testen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 08:00

Aumühle: Brand in Wohnhaus mit Autowerkstatt

Bei dem Brand in Aumühle im Kreis Herzogtum Lauenburg ist laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Freitagmittag war in einem Haus mit Wohnungen und Autowerkstatt ein Feuer ausgebrochen. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort, die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Feuerwehrfrau leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 06:00

Handball-Nationalmannschaft startet mit Sieg bei WM

Die deutschen Handballer sind erwartungsgemäß mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft in Ägypten gestartet. Das Team von Bundestrainer Alfreð Gíslason setzte sich am Freitagabend in Gizeh locker mit 43:14 gegen WM-Neuling Uruguay durch. Nächster Gegner am Sonnabend um 18 Uhr ist Kap Verde. Vier Spieler der Mannschaft waren nach ihrer Ankunft in Kairo positiv auf Corona getestet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 06:00

CDU-Bundesparteitag: Günther ist für Laschet

Am Freitagnachmittag ist der digitale Bundesparteitag der CDU gestartet. Zur Wahl des neuen Vorsitzenden stehen Armin Laschet, Norbert Röttgen sowie Friedrich Merz. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte, er wolle für Laschet stimmen, da er gut regieren könne. Der CDU-Landesgruppen-Chef im Bundestag, Johann Wadephul, ist dagegen Unterstützer von Röttgen. Mit seiner Vergangenheit als Bundesumweltminister sei er der richtige Mann, der Antworten auf aktuelle Fragen wie den Klimawandel biete. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 07:00

Corona-Mutation in Flensburg gefunden

Die mutierte Form des Coronavirus ist nun offenbar in Flensburg angekommen. Das berichtete die Stadtverwaltung am Freitagabend. Die Ergebnisse mehrerer Testungen würden typische Merkmale der Mutation aufweisen, hieß es. Weitere Tests in einem Speziallabor in Berlin sollen endgültig für Klarheit sorgen. Die Stadt Flensburg erwartet die Ergebnisse in der kommenden Woche. Nun wolle man beraten, welche Konsequenzen gezogen werden müssen, um die Situation unter Kontrolle zu halten, so Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). Experten befürchten, das mutierte Coronaviren ansteckender sind als die bereits bekannte Form. Das Kieler Labor Krause kontrolliert seit Montag jede positive Corona-Probe auf Hinweise auf die englische oder südafrikanische Mutation. Seit Montag habe es mehrere Proben mit entsprechenden Hinweisen gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 06:00

Corona im Klinikum Nordfriesland: 1.500 Menschen in Quarantäne

Bis zum 21. Januar werden in den Krankenhäusern Husum und Niebüll keine weiteren Patienten aufgenommen. Das Klinikum hat mit einem großen Corona-Ausbruch zu kämpfen. 1.500 Menschen müssen in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt Nordfriesland angeordnet. Von der Quarantäne betroffen sind alle, die sich seit dem 4. Januar in den Kliniken in Husum oder Niebüll als Patienten, Besucher oder Mitarbeiter aufgehalten haben. Das Klinikpersonal darf dabei in Vollschutz weiterarbeiten, aber keine öffentlichen Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften nutzen, um dort hinzukommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2021 06:00

