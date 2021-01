Stand: 15.01.2021 06:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

425 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 425 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 90,4 (92,3 am Vortag). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 624. Den Angaben zufolge liegen derzeit 382 Covid-Patienten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern. 67 Menschen werden intensivmedizinisch betreut - 44 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 05:30

Abschlussprüfungen an Schulen: Lage noch unklar

Der Bildungsausschuss hat sich mit dem weiteren Umgang der Prüfungen an Schulen beschäftigt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) machte deutlich, dass es für Absagen noch zu früh sei. Von einer normalen Durchführung der Prüfungen unter Hygieneauflagen bis hin zur teilweisen oder völligen Absage ist wegen der unklaren Pandemielage derzeit alles vorstellbar. Wie bereits im vergangenen Jahr schafft der Landtag dafür die gesetzlichen Möglichkeiten und wird das Schulgesetz entsprechend ändern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 06:00

Wird Schul-Software "It's learning" schon bald ersetzt?

Gehört die Schul-Software "It's learning" in Schleswig-Holstein schon bald wieder der Vergangenheit an? Laut Landesregierung nutzt etwa jede zweite Schule diese Möglichkeit für Homeschooling. Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein hat das Land die Lizenz aber nur für ein Jahr eingekauft. Das Bildungsministerium bestätigte: Es wird zurzeit eine europaweite Ausschreibung vorbereitet. Diese könnte das Ergebnis haben, dass das Land eine andere Software beschafft, so ein Ministeriumssprecher. Sollte das der Fall sein, wäre das "mies für die Schulen", so der Sprecher der Lehrergewerkschaft GEW, Bernd Schauer. Viele Lehrkräfte wurden gerade erst für "It´s learning" geschult und müssten sich dann wieder umstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 08:00

Bund-Länder-Gipfel soll vorgezogen werden

Der nächste Bund-Länder-Gipfel zu Corona-Maßnahmen soll vorgezogen werden. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) statt dem 25. Januar nun einen Termin in der kommenden Woche anberaumen. Dass das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten vorverlegt wird, soll nach NDR Informationen aber noch nicht beschlossene Sache sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 08:00

CDU-Bundesparteitag: Günther ist für Laschet

Heute Nachmittag startet der digitale Bundesparteitag der CDU. Zur Wahl stehen Ministerpräsident Armin Laschet, der Außenpolitiker Norbert Röttgen sowie Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte, er wolle für Laschet stimmen, da er gut regieren könne. Der CDU-Landesgruppen-Chef im Bundestag, Johann Wadephul, ist dagegen Unterstützer von Röttgen. Mit seiner Vergangenheit als Bundesumweltminister sei er der richtige Mann, der Antworten auf aktuelle Fragen wie den Klimawandel biete. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 07:00

Corona-Mutation in SH?

Möglicherweise gibt es in Schleswig-Holstein den ersten Fall einer Corona-Mutation. Wie das Sozialministerium meldet, wurde ein Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde positiv auf eine neue Corona-Variante getestet. Er befindet sich zurzeit in Quarantäne. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers wird der Befund nun in einem Speziallabor an der Berliner Charité untersucht. Das Ergebnis werde innerhalb einer Woche erwartet. Einem Zeitungsbericht zufolge könnte sich der Mann während einer Spanienreise infiziert haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 07:00

"Vertell doch mal" startet - Ina Müller ist Botschafterin

Der 33. plattdeutsche Schreibwettbewerb „Vertell doch mal“ von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater ist heute gestartet. Das Thema in diesem Jahr lautet „Allens Anners“ (Alles Anders). Offizielle „Vertell doch mal“-Botschafterin ist Moderatorin und Sängerin Ina Müller. Sie sei mit plattdeutsch aufgewachsen, denke op Platt, träume op Platt und unterstütze den kreativen Schreibwettbewerb, der insgesamt mit mehr als 5.000 Euro an Preisgeldern dotiert ist, deshalb aus vollem Herzen. Wer eine Geschichte einsenden möchte - nicht länger als eineinhalb Seiten - darf dies bis zum 28. Februar tun.

Wetter: Temperaturen um den Gefrierpunkt

Vormittags ist es vor allem Richtung Nordfriesland noch heiter, am Nachmittag dann meist überall in Schleswig-Holstein bewölkt. Die Temperaturen liegen bei null Grad in Drelsdorf (Kreis Nordfriesland) und Plön und minus einem Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2021 06:05

