Pokalsensation: Holstein Kiel besiegt Bayern München

Um 23:28 Uhr war die Sensation perfekt: Durch ein 8:7 nach Elfmeterschießen hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel Titelverteidiger Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Es war schließlich Holsteins Routinier Fin Bartels, der den entscheidenden Elfmeter gegen Manuel Neuer verwandelte und damit das Kieler Fußball-Wunder wahr werden ließ. Nur Minuten nach dem Kieler Sieg bildete sich vor dem Holstein-Stadion ein langer Autokorso, der die Mannschaft der Störche mit einem Hupkonzert feierte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 06:00

484 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 484 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 92,3 (94,1 am Vortag). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 609. Den Angaben zufolge liegen derzeit 373 Covid-Patienten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern. 68 Menschen werden intensivmedizinisch betreut - 47 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 06:00

Tötungsversuch aus Angst vor Demenz: Plädoyers erwartet

Im Prozess gegen eine Frau, die laut Anklage ihren Vater aus Angst vor dessen Demenz vergiften wollte, werden heute die Plädoyers erwartet. Das Kieler Schwurgericht will zuvor noch ein Gutachten zur Schuldfähigkeit der Angeklagten hören. Das Urteil gegen die 32-Jährige wird für Montag erwartet. Die Angeklagte gestand gleich zu Prozessbeginn, dass sie ihren Vater mit der Tat Anfang Juni 2018 "erlösen" wollte. Demnach schüttete sie dem heute 75-Jährigen in der elterlichen Wohnung in Preetz (Kreis Plön) ein Medikament in dessen Bierglas. Der Vater kam ins Krankenhaus und überlebte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 08:00

0:1 gegen Mannheim - VfB Lübeck setzt Negativserie fort

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ist nach dem 0:1 (0:1) im Nachholspiel gegen Waldhof Manheim seit sieben Partien ohne Sieg. Mit 16 Punkten aus nun 18 Spielen belegt der VfB Lübeck in der Tabelle weiterhin den drittletzten Rang. Der letzte Dreier datiert vom 22. November, damals gelang zu Hause ein 3:0 gegen Bayern München II. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 06:00

Feuerwehren: Einsatzkräfte sollen psychische Hilfe annehmen

Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein versuchen vermehrt auf psychische Belastungen der Kameraden einzugehen und ihnen zur Seite zu stehen, wenn sie einen belastenden Einsatz miterlebt haben. Damit soll ein Tabuthema gebrochen werden. Denn nach wie vor nehmen viele Kameraden den Dienst der Seelsorger oder Psychiater nicht wahr. Dabei gibt es in vielen Wehren bereits Hilfsangebote. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 08:00

Novemberhilfen: Solo-Selbstständige gucken weiter in die Röhre

Seit Mittwoch fließen die Novemberhilfen an Unternehmen in Schleswig-Holstein. Allerdings gingen viele Solo-Selbstständige nach wie vor leer aus, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) im Wirtschaftsausschuss des Landtages. Beim Bund gebe es nach wie vor Softwareprobleme, die die Weiterleitung der Anträge an das Land unmöglich machten. Laut Buchholz sollen diese Probleme aber noch in dieser Woche behoben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 15:00

Wetter: Erst Sonne, dann Wolken

Vormittags ist es heiter bis wolkig, am Nachmittag dann meist dicht bewölkt bei 1 Grad in Kiel, Pinneberg und Niebüll (Kreis Nordfriesland). Es ist teilweise stürmisch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2021 07:05

