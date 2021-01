Stand: 13.01.2021 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

408 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 408 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 94,1 (Montag: 98,0). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Dienstagabend veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 25 auf 594. Den Angaben zufolge liegen derzeit 362 Covid-Patienten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern (Montag: 384). 74 Menschen werden intensivmedizinisch betreut (Montag: 75) - 49 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 06:00

Golfübungsanlage in Bad Oldesloe muss geschlossen bleiben

Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat entschieden, dass eine Golfübungsanlage in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn weiterhin geschlossen bleiben muss. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wollte die Betreiberin der Einrichtung öffnen, weil sie wirtschaftliche Verluste hätte und die Ansteckungsgefahr nicht höher sei als im Alltag. Das Gericht lehnte dies ab, weil seiner Ansicht nach keine besondere Härte im Vergleich zu anderen Sporteinrichtungen vorläge und mit der Schließung grundsätzlich Kontakte vermieden werden sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 07:30

Landesregierung informiert über Deponierung von AKW-Bauschutt

Beim geplanten Abriss der drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein fallen tausende Tonnen Bauschutt an, die sicher entsorgt werden müssen. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will am Mittwoch informieren, wie mit den nicht-radioaktiven Abfällen umgegangen werden soll. Laut einem Gutachten des Umweltministeriums kommen für eine Lagerung die Deponiestandorte Wiershop (Kreis Herzogtum Lauenburg), Lübeck-Niemark, Johannistal in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) und Harrislee (Schleswig-Flensburg) in Frage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 06:00

Viele Glätte-Unfälle im südlichen Schleswig-Holstein

Allein in Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Lübeck und Oldesloe zählte die Polizei seit gestern Abend 20 Einsätze: Glatte Straßen haben für zahlreiche Unfälle und einige Verletzte gesorgt. Die meisten Unfälle gab es demnach im Süden des Landes, dort wurden zwei Menschen schwer und sieben leicht verletzt. In den frühen Morgenstunden hat sich auf der A21 ein Sattelzug quergestellt und der Tank riss auf. Die Autobahn ist seitdem zwischen Leezen und Bad Oldesloe-Nord gesperrt. Wegen der Straßenglätte hat die Autokraft den Busverkehr im Bereich Eckernförde, Heide und Husum teilweise eingestellt. Nach Angaben eines Sprechers sollen die Busse wieder fahren, sobald die Straßen gestreut sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2020 06:00

Günther für Corona-Testpflicht bei Einreisen aus Risikogebieten im Ausland

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich dafür ausgesprochen eine Testpflicht für Reisende einzuführen, die aus ausländischen Risikogebieten nach Schleswig-Holstein kommen. Er sagte, dass müsse auch für dänische Grenzpendler gelten. Der Blick nach Großbritannien zeige, dass die Virus-Mutationen zu schnelleren Ansteckungen führten, so Günther. Deshalb sei eine Testpflicht für alle aus dem Ausland Einreisenden notwendig. Die Entscheidung darüber liegt bei der Bundesregierung.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 08:30

Garg kritisiert Söder-Vorschlag zur Impfpflicht

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat den Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder scharf kritisiert, eine Impfpflicht etwa für Pflegekräfte einzuführen. Ein klassischer Söder sei der Vorschlag, so Garg am Dienstag im Studio von NDR 1 Welle Nord. Die Politik habe seit Wochen versprochen, dass es keine Impfpflicht geben werde. "Es wäre ein klar gebrochenes Versprechen, wenn man sich jetzt eine einzelne Gruppe herausgreifen würde", sagte Garg. Zudem sei der Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar, weil nur für einen Bruchteil der Zielgruppe überhaupt Impfstoff verfügbar sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 06:00

Pokal: Bayern München bei Holstein Kiel zu Gast

Holstein Kiel steht im Zweitrunden-Nachholspiel des DFB-Pokals vor der denkbar schwierigsten Aufgabe. Der Tabellendritte der 2. Fußball-Bundesliga empfängt heute um 20.45 Uhr den deutschen Rekordmeister und -Pokalsieger FC Bayern München. Es ist das insgesamt zehnte Duell zwischen den Störchen und dem aktuellen Champions-League-Sieger aus München, aber zum ersten Mal stehen sich beide Klubs in einem Pflichtspiel gegenüber. Der FC Bayern, der erst am Mittag auf dem Flughafen in Kiel-Holtenau erwartet wird, ist der klare Favorit, auch wenn der Bundesliga-Tabellenführer gegen Mönchengladbach zuletzt die zweite Saisonniederlage kassierte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 06:00

Buchholz: Fast zwei Drittel aller Haushalte haben bis Ende 2021 Glasfaser

Der Glasfaser-Ausbau im Land kommt weiter gut voran. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) werden voraussichtlich 62 Prozent aller Haushalte in Schleswig-Holstein bis zum Jahresende einen Glasfaser-Anschluss haben. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 11 Prozent. Das Land fördert den Glasfaser-Ausbau in diesem Jahr mit 165 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 08:00

Wetter

Heute viele Wolken, etwas Sonne und im Verlauf zeitweise Regen, teils auch Schneeregen oder Schnee. Am späteren Nachmittag von Nordfriesland und Angeln her Übergang zu wechselnder Bewölkung, dann bis auf einzelne Schauer wieder länger trocken. Höchstwerte 3 Grad in Schwarzenbek bis 5 Grad in Tönning, am Nachmittag kälter werdend. Mäßiger bis frischer, an den Küsten frischer bis starker Nordwestwind mit stürmischen Böen, teils auch Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2021 06:00

