Corona in SH: 424 neue Fälle, 364 Menschen in Kliniken

In Schleswig-Holstein gibt es 424 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 9.1.). Eine Woche zuvor wurden laut Landesmeldestelle 211 Neuinfektionen registriert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 545 Todesfälle, 11 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 101,8 (Vortag: 96,2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2021 08:00

Gottesdienste nach Corona-Regeln

Gottesdienste können laut der neuen Corona-Landesverordnung, die am Montag in Kraft tritt, weiter stattfinden. Es gibt aber Vorgaben: Drinnen dürfen maximal 50 Personen daran teilnehmen, draußen sind es 100. Ob es Präsenz-Gottesdiesnte gibt, entscheidet jede Gemeinde für sich selbst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2021 10:00

Rodelverbot auf Bungsberg: Die meisten halten sich daran

Der Bungsberg (Kreis Ostholstein) ist an diesem Wochenende für Schlittenfreunde coronabedingt gesperrt. So will die zuständige Gemeinde Schönwalde verhindern, dass zu viele Menschen zu eng beieinander sind. "Bislang hält sich die Mehrheit an das Verbot", sagte Schönwaldes Bürgermeister Winnfried Saak (CDU). Nur einige wenige Rodler setzten sich am Sonnabend über die Regelung hinweg. Das Rodelt-Verbot gilt noch bis Sonntag, 16 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2021 12:00

Das Wetter: Regen, Schneeregen, Schnee

Heute ist es überwiegend stark bewölkt. Am späten Vormittag ziehen Regen und Schneeregen von der dänischen Grenze und der Nordsee her in das Land. In Ostholstein und im Lauenburgischen bleibt es bis zum Nachmittag trocken, später gibt es auch hier etwas Regen oder Schneeregen, teils Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Büchen und bei 5 Grad auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.01.2021 06:00

