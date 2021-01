Stand: 09.01.2021 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 513 neue Fälle bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 513 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 8.1.). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 534 Todesfälle, 14 mehr als am Vortag. 364 Corona-Patienten werden in Kliniken behandelt, davon 66 auf Intensivstationen. Bundesweit übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 1.083 weitere Todesfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2021 06:00

Neue Corona-Landesverordnung ab Montag gültig

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat am Freitag die neue Corona-Landesverordnung vorgestellt. Grundsätzlich gilt ab kommendem Montag, dass sich ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen darf. Ausnahmen gibt es bei der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren und pflegebedürftigen Personen. So dürfen zum Beispiel zwei Haushalte die Betreuung der jeweiligen Kinder gemeinsam sicherstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2021 06:00

Verschärfte Reiseregeln in Dänemark

Dänemark hat pandemiebedingt die Regeln für die Einreise verschärft. Grundsätzlich gilt, dass ab Montag nur noch diejenigen ins Land gelassen werden, die einen triftigen Grund haben und einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 24 Stunden. Für Schleswig-Holsteiner gilt: Sie brauchen keinen triftigen Grund, trotzdem den negativen Test. Pendler müssen sich wöchentlich auf das Virus testen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2021 10:00

Wetter: Vereinzelt Regen, aber auch etwas Sonne

Heute gibt es nur noch vereinzelt etwas Regen oder Schneeregen. Neben vielen Wolken sind auch mal Auflockerungen mit etwas Sonne möglich. Am ehesten gibt es auf den Inseln auch freundliche Phasen. Höchstwerte: 2 Grad in Elmshorn bis 4 Grad in Neustadt in Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2021 06:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2021 | 06:00 Uhr