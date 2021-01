Stand: 08.01.2021 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 464 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 464 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 7.1.). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 520 Todesfälle, 6 mehr als am Vortag. 379 Corona-Patienten werden in Kliniken behandelt, davon 66 auf Intensivstationen. Bundesweit übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 1.188 neue Todesfälle - ein neuer Höchststand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 05:30

Impfen: Garg schließt Notzulassungen nicht aus

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) schließt bei der Beschaffung von weiteren Impfstoffen auch nationale Notzulassungen nicht aus. Er verwies unter anderem auf den britischen Impfstoff AstraZeneca, der leichter zu transportieren und somit auch breiter eingesetzt werden könne. Es gehe darum, Leben zu retten, sagte Garg im Landtag: "Der vektorbasierte Impfstoff von AstraZeneca ist von der Lager- und Transport-Eigenschaft etwas völlig anderes. Wenn dieser zugelassen würde noch in diesem Monat - es wäre ein Segen." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 06:00

Rendsburger Schwebefähren-Unglück vor fünf Jahren

Genau heute vor fünf Jahren ist die historische Rendsburger Schwebefähre über dem Nord-Ostsee-Kanal mit dem Frachter "Evert Prahm" kollidiert. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Der Neubau der Schwebefähre ist noch nicht fertig. Die Baukosten werden nach Schätzungen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau um zwei Millionen Euro auf 13 Millionen Euro steigen. Einsatzbereit ist die Fähre wahrscheinlich im kommenden Sommer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 06:00

Kieler Tender "Werra" bricht heute auf

DerTender "Werra" mit Heimathafen Kiel startet heute Vormittag Richtung Mittelmeer. Das Boot unterstützt für die nächsten sechs Monate den Ständigen Minenabwehrverband 2 der NATO. Das Versorgungsschiff gehört zu einem in Kiel stationierten Unterstützungsgeschwader. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 08:30

Stunde der Wintervögel beginnt

Bereits zum 11. Mal ruft der Naturschutzbund Deutschland von heute an bis Sonntag zu seiner bundesweiten Aktion „Stunde der Wintervögel“ auf. Es geht darum, an einem bestimmten Ort eine Stunde lang Vögel zu zählen - und wenn möglich, die Vogelart zu bestimmen. Das kann im eigenen Garten oder auf dem Balkon, aber auch an öffentlichen Orten geschehen. Entsprechende Formulare und Bestimmungshilfen gibt es im Internet unter www.nabu.de. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 08:00

Schleswig-Holsteiner im Lotto-Glück

Pro Kopf hat jeder Schleswig-Holsteiner im vergangenen Jahr statistisch 106 Euro für Lottospiele ausgegeben. Diese Zahl gab NordwestLotto bekannt. Acht Spielerinnen und Spieler gewannen mehr als eine Million Euro. 50 Tipper gewannen mindestens 100.000 Euro. Statistisch gesehen hatten die Schleswig-Holsteiner 2020 mehr Lotto-Glück im Spiel als im Jahr zuvor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 08:00

Mordprozess Dammfleth: Jugendstrafe für ältere Tochter

Vor drei Jahren ist ein Mann auf einem Reiterhof in Dammfleth (Kreis Steinburg) ermordet worden. Jetzt hat das Landgericht Itzehoe die ältere Tochter des Opfers zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt. Das Urteil der Jugendstrafkammer lautet auf Beihilfe durch Unterlassen, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Richter wollen noch darüber entscheiden, ob die Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Eine Mittäterschaft konnten sie nicht feststellen, weil sie an der Tat nicht aktiv beteiligt war. Sie habe den Mord an ihrem Vater aber auch nicht verhindert, hieß es im Urteil. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2021 06:00

Wetter: Regen, Schneeregen oder Schnee

In manchen Regionen fällt in Schleswig-Holstein heute wieder etwas Schnee bei dicht bewölktem Himmel. Vielerorts regnet es auch. Die Temperaturen liegen bei null Grad in Husum und Mölln und einem Grad in Bad Oldesloe.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2021 | 06:00 Uhr