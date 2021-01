Stand: 04.01.2021 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erste Impfzentren nehmen Betrieb auf

Die ersten 15 der insgesamt 29 Impfzentren in Schleswig-Holstein nehmen heute den Betrieb auf. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Sie werden zunächst zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 06:00

Corona-Pandemie: Wie geht es weiter mit den Schulen?

Wie geht es angesichts der aktuellen Corona-Lage weiter mit der Schule in Schleswig-Holstein? Einen Tag vor dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs wollen sich heute die Kultusminister der Länder in der Schulfrage abstimmen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, angesichts des Infektionsgeschehens und der unsicheren Datenlage sei sie skeptisch, ob Schulöffnungen zum 11. Januar möglich sein werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 06:00

Corona in SH: 211 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 211 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 3.1.). Eine Woche zuvor wurden laut Landesmeldestelle 260 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 25.740 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 446 Todesfälle, drei mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage und des Jahreswechsels lassen sich die aktuellen Zahlen allerdings schwer interpretieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 06:00

Verwaltungsgemeinschaft Quickborn/Ascheberg startet

Die Verwaltungsgemeinschaft Quickborn/Ascheberg nimmt zum neuen Jahr ihre Arbeit auf. Mehr als 75 Kilometer entfernt kümmert sich jetzt die Verwaltung aus Quickborn (Kreis Pinneberg) auch um Meldeamt sowie Hunde- und Personalausweisverlängerung der Gemeinde Ascheberg (Kreis Plön). Mehr als ein Jahr lang wurde alles vorbereitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 07:00

1: 2 - Kiel verliert Nordderby gegen Osnabrück

Nach fünf Siegen in Folge hat Zweitligist Holstein Kiel am Sonntag zu Hause mit 1:2 (0:2) gegen den VfL Osnabrück verloren und ist nicht mehr Tabellenführer. Mann des Tages war Osnabrücks Sebastian Kerk. Er hatte den Niedersachsen mit einer Vorlage und einem Traumtor den Weg zum Gewinn der drei Punkte geebnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 06:00

Vermisster Kitesurfer in Lübecker Bucht zu Hause angetroffen

In der Lübecker Bucht haben Feuerwehr, Marine und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Sonntagnachmittag nach einem vermeintlich vermissten Kitesurfer gesucht. Sein Schirm war auf der Ostsee getrieben, daraufhin rückten vier Schiffe und ein Marine-Hubschrauber aus. Doch dann gaben sie Entwarnung. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnte sich der Kiter selbst in Sicherheit bringen. Zuvor hatten die Retter vor Neustadt einen 24 Jahre alten Kitesurfer aus der vier Grad kalten Ostsee gerettet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 06:00

Das Wetter: Mal Sonne, mal Schneeregen

Heute ist es stark bewölkt. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals gibt es zeitweise Regen oder Schneeregen. In den nördlichen Landesteilen bleibt es dagegen oft trocken, mitunter kommt dort die Sonne raus. Am Nachmittag und Abend ist auch von Dithmarschen bis nach Angeln vermehrt etwas Regen oder Schneeregen möglich. Die Temperaturen betragen maximal 1 Grad in List auf Sylt und 4 Grad in Ahrensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2021 06:00

