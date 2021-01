Stand: 02.01.2021 10:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

IfW-Chef befürchtet Verlust von 600.000 Arbeitsplätzen

Nach Ansicht des Kieler Ökonomen Gabriel Felbermayr werden durch die Corona-Pandemie rund 600.000 Jobs in Deutschland verloren gehen. Am härtesten werde es die Luftfahrt und die Tourismus-Branche treffen, so der Chef des Instituts für Weltwirtschaft. Die Luftfahrt unterlag schon vor Corona einem strukturellen Wandel. Sie müsste ohnehin schrumpfen. Dies werde durch Corona nun vorweggenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2021 11:00

Corona in SH: 113 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 113 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 1.1.). Die Zahl der Menschen, die mit einer Infektion starben, stieg um neun auf 436. In den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern werden demnach aktuell 346 Covid-19-Patienten behandelt. 66 der Corona-Patienten liegen auf einer Intensivstation. Von diesen Patienten müssen unverändert 30 beatmet werden. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel Corona-Fälle nur verzögert angezeigt und übermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2021 12:00

Häfen in Schleswig-Holstein leiden unter der Corona-Krise

Brunsbüttel, Lübeck und Kiel haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Güter umgeschlagen als noch im Vorjahr. Nach Angaben des Geschäftsführers von Brunsbüttel Ports werde das Minus in Brunsbüttel wohl im niedrigen einstelligen Bereich bleiben. Auch in Lübeck sei das Ergebnis des städtischen Hafens besser, als noch zur Mitte des Jahres angenommen, so Bürgermeister Lindenau. Damals ging die Lübecker Hafengesellschaft von einem Minus von acht Prozent aus. Der größte Ostseehafen wird nun wohl schätzungsweise gut 20 Millionen Tonnen umschlagen. Auch in Kiel halte sich das Minus beim Frachthafen in Grenzen, hieß es von Seiten des Aufsichtsrates des Seehafen Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2021 11:00

Fehmarnbelttunnel: Bauarbeiten starten auf dänischer Seite

Jahrelang hat sich der Baustart hingezogen, jetzt geht es auf der dänischen Seite mit den Arbeiten für den geplanten Fehmarnbelttunnel los. Nach Angaben des dänischen Verkehrsministeriums soll zunächst eine Fabrik für die Tunnelelemente in Rödby gebaut werden, in Lolland außerdem das Tunnelportal. 2029 soll der unter anderem bei Umweltschützern umstrittene 18 Kilometer lange Tunnel in Betrieb genommen werden - er soll Fehmarn mit der dänischen Ostseeinsel Lolland verbinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2021 13:00

Wetter: Regen lässt im Tagesverlauf nach

Heute vor allem von Dithmarschen bis Ostholstein und nach Lauenburg geringer Regen oder Schneeregen, im Tagesverlauf etwas nachlassend. Von Nordfriesland bis Angeln bleibt es meist trocken und im Verlauf ist etwas Sonne möglich. Maximal 2 Grad in List auf Sylt bis 4 Grad in Bad Oldesloe. Schwacher von Südwest auf Ost drehender Wind. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 2 Grad in Leck und 3 Grad in Bad Segeberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2021 10:05

