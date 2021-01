Stand: 01.01.2021 12:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

38-Jähriger erschossen: Verdächtiger in Lübeck festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 38-jährigen Mannes am Mittwoch in Lübeck hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen einen 57-jährigen Lübecker erlassen. Es werde wegen Totschlags ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann soll den anderen Mann erschossen haben, nachdem dieser in sein Haus eingestiegen war, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Der Tatverdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Corona in SH: 340 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 340 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 31.12.). Die Zahl der Menschen, die mit einer Infektion starben, stieg um zwei auf 427. In den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern werden demnach aktuell 346 Covid-19-Patienten behandelt, 24 mehr als am Vortag. 66 der Corona-Patienten liegen auf einer Intensivstation. Von diesen Patienten müssen unverändert 30 beatmet werden. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel Corona-Fälle nur verzögert angezeigt und übermittelt werden.

Silvester-Bilanz: Deutlich ruhiger als in den Vorjahren

Polizei und Feuerwehr beschreiben die vergangene Silvesternacht als eine der ruhigsten seit vielen Jahren. Die Kontaktbeschränkungen und das Feuerwerks-Verkaufsverbot haben offenbar dazu beigetragen. Große Partys mussten laut Polizei nicht aufgelöst werden. Die Feuerwehr ist nach einer ersten Auswertung landesweit knapp 70 Mal alarmiert worden.

Wetter: Bewölkt, teilweise regnerisch

Heute ist es meist stark bewölkt und teils trüb. Gebietsweise kann es Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer geben. Höchstwerte: 3 Grad in Timmendorfer Strand bis 6 Grad in Hörnum auf Sylt.

