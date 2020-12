Stand: 31.12.2020 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gegen den Trend: Schadholz in SH nimmt ab

Forstbetriebe melden weniger morsche Bäume in Schleswig-Holsteins Wäldern. Ein Grund dafür ist demnach der kühle und nasse Frühling gewesen, der den Bäumen gut getan hat. Weil die Luft aber insgesamt immer trockener wird, pflanzen die Förster inzwischen im Land auch immer mehr Bäume, die besser mit Trockenheit zurechtkommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2020 10:00

Kampfmittelräumdienst sprengen Chemikalien in Wangels

In Wangels (Kreis Ostholstein) musste am Mittwoch der Kampfmittelräumdienst ausrücken und mehrere Chemikalien eines jungen Mannes gezielt sprengen. Anwohner im Umkreis von 200 Metern mussten ihre Häuser und Wohnungen für eine Stunde verlassen. Ob der Mann mit den Chemikalien Böller bauen wollte, sei noch nicht klar, sagte das Landeskriminalamt am Mittwoch. Bereits am Dienstag hatte sich ein 19-Jähriger in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beim Bau von Böllern im Wintergarten seiner Eltern lebensbedrohliche Verbrennungen zugezogen. Der Wintergarten wurde bei der Explosion komplett zerstört. Der junge Mann wird nun in einer Spezialklinik behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2020 09:00

Erfolgreicher Gefahrgut-Einsatz in Travemünde

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) haben am Mittwochabend in Lübeck-Travemünde nach mehreren Stunden einen verunglückten Gefahrgut-Anhänger von einer Finnlines-Fähre sicher geborgen. Der Gefahrgut-Trailer mit 28 Tonnen Ameisensäure im Tank war am Mittwochvormittag am Skandinavienkai verunglückt. Der Anhänger sollte von der Fähre heruntergezogen werden. Noch an Bord gab allerdings eine Rampe nach und der Trailer samt Zugfahrzeug rutschte eine Etage tiefer. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde nur leicht verletzt. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Trailer bergen, ohne dass etwas auslief. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2020 07:00

Silvester: Mehr Polizeistreifen als sonst

Die Polizei in Schleswig-Holstein schickt heute mehr Beamte auf Streife als sonst in Silvesternächten. Der Grund: Sie müssen nach Angaben eines Sprechers die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren - zum Beispiel kein Böllern auf vielen öffentlichen Plätzen, kein Alkohol auf der Straße und keine großen Treffen. Dafür werden mehr Leute gebraucht. Deshalb fahren zusätzliche Streifenwagen. Außerdem sind heute Beamte der Hundertschaft in Eutin im Einsatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2020 06:00

Handball-Bundesliga: Lübeck-Schwartau siegt

In der zweiten Handball Bundesliga hat gestern Abend der VfL Lübeck-Schwartau seine Partie beim TV Großwallstadt mit 23:22 gewonnen. Bester Torschütze für den VfL war der Niederländer Niels Versteijnen mit sechs Toren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2020 06:00

Corona: 528 neue Infektionen gemeldet

Das Robert Koch Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen bundesweit mehr als 32.500 neue Corona-Fälle gemeldet - 528 davon bei uns in Schleswig-Holstein. Aktuell sind 322 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus - 63 in Intensivtherapie, 30 müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie sind im Land 425 Menschen gestorben, rund 18.100 schätzt das RKI als genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.12.2020 06:00

Wetter: Chancen auf etwas Sonnenschein

Das Silvesterwetter lässt uns heute vielleicht sogar ein bisschen Sonne sehen: Neben Phasen mit dichten Wolken gibt es gebietsweise auch ein paar Auflockerungen mit Chancen auf etwas Sonnenschein. Zunächst nur vereinzelt Schauer, es bleibt oft trocken. Im Laufe des Nachmittags ist vor allem in Nordfriesland und an der Nordsee wieder etwas Regen möglich. Die Höchstwerte erreichen maximal 4 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland).

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2020 | 10:00 Uhr