Stand: 27.12.2020 15:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfstart in SH: Mobile Teams unterwegs

In Schleswig-Holstein haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Zehn mobile Impfteams konzentrieren sich zunächst auf Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen. Ab dem 4. Januar starten voraussichtlich die ersten Impfzentren. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) appellierte an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2020 14:00

Es gelten wieder strengere Corona-Regeln

Deutschlandweit gelten seit heute wieder strengere Corona-Regelungen. Private Kontakte sollen auf fünf Personen aus zwei Haushalten reduziert werden. Ausnahmen gibt es für Kinder unter 14 Jahren. Diese Regelung gilt auch für Silvester und Neujahr. Die meisten Geschäfte bleiben bis mindestens 10. Januar geschlossen - mit Ausnahme von Läden des täglichen Bedarfs. Über das weitere Vorgehen wollen Bund und Länder am 5. Januar beraten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2020 14:00

Sturmtief Hermine zieht über SH

Der See-Wetter-Dienst hat für die Küstengebiete an der Nord- und Ostsee eine Sturmwarnung herausgegeben. Bis zum Abend kann es vor allem an der Nordsee orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde geben. Die Fähren zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren heute nicht. Regen kann laut Deutschem Wetterdienst zeitweise in Schnee übergehen, so dass es zu glatten Straßen kommen kann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2020 14:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2020 | 14:00 Uhr