Stand: 26.12.2020 10:22 Uhr

Fast 230 neue Corona-Infektionen bestätigt

Schleswig-Holstein meldet 229 Corona-Neuinfektionen. Das sind weniger als die Hälfte als vor einer Woche. Wie die Landesregierung weiter mitteilt, werden zurzeit 262 Schleswig-Holsteiner mit einer Covid-Erkrankung in einer Klinik behandelt – 21 von ihnen müssen beatmet werden. Das Robert Koch Institut meldet bundesweit knapp 14.500 Neuinfektionen. Auch das sind weniger als die Hälfte als heute vor einer Woche. Alle Zahlen sind aber wohl nur eingeschränkt aussagekräftig. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit weniger Tests und Laboruntersuchungen zu rechnen ist, und auch mit weniger Daten von den Gesundheitsämtern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.12.2020 10:00

Jugendliche mit Corona-Dialog unzufrieden

Viele Jugendliche in Schleswig-Holstein fühlen sich während der Corona-Pandemie übergangen und zu wenig gehört. Weder mit Schulbehörden noch mit anderen schleswig-holsteinischen Politikern gebe es genügend Austausch – das kritisierten drei Landesschülersprecher im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Sie würden gern mehr mit Vertretern des Ministeriums und auch aus der Wirtschaft sprechen und Probleme besprechen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.12.2020 10:00

Feueralarm in Lübecker Mehrfamilienhaus

Im Lübecker Stadtteil Moisling hat am frühen Morgen ein Schuhregal im Treppenhaus eines Hochhauses gebrannt. Es gab laut Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung. Viele Bewohner flüchteten deshalb auf ihren Balkon, einer von ihnen kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, löschten das Regal und lüfteten das Treppenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.12.2020 09:00

Wetter: viele Wolken und zeitweise Regen

Heute ist es stark bewölkt, nur selten gibt es Auflockerungen. Neben trockenen Phasen zieht von der Nordsee her Regen oder Sprühregen auf. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad am Schaalsee bis 7 Grad in Hörnum. Der Wind nimmt zu und weht mäßig bis frisch, an der See auch stark aus Südwest. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 4 Grad in Bad Segeberg bis 6 Grad auf Föhr.

