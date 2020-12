Stand: 24.12.2020 08:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ein Heiligabend mit Distanz

In diesem Jahr wird es ein ungewöhnliches Weihnachtsfest für alle. Viele Familien können nicht zusammen feiern, Menschen müssen den Heiligen Abend alleine verbringen, Kirchen werden leer sein. Viele Kirchen veranstalten deshalb Online-Messen und Gottesdienste an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen. Und unter dem Motto "Stille Nacht - Der Hoffnung eine Stimme geben" rufen die Bischöfinnen und Bischöfe der Nordkirche dazu auf, an Heiligabend um 20 Uhr das Lied "Stille Nacht" zu singen. NDR 1 Welle Nord unterstützt diese Aktion und spielt um 20 Uhr eine Instrumental-Version des Liedes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2020 06:00

Corona in SH: 722 neue Infektionen bestätigt

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben 722 neue Corona-Fälle (Stand 23.12.) an das Land gemeldet. Das sind 54 Fälle weniger als am Vortag gemeldet worden waren. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 22.546 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-Cov2 infiziert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 352 Todesfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2020 06:00

Corona-Impfungen in SH beginnen

Schleswig-Holstein bereitet Start der Corona-Impfungen vor. Bereits am Sonntag sollen Ärzte-Teams in Pflegeeinrichtungen Bewohner gegen das Virus impfen. Auch Krankenhäuser sollen beliefert werden. Am Sonnabend werden die ersten 10.000 Impf-Dosen in Schleswig-Holstein erwartet. Wo sie gelagert werden, ist geheim. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2020 06:00

Pflegeheim Bredstedt: Angespannte Lage wegen Coronafällen

Es gibt Streit zwischen dem Kreis Nordfriesland und der Pflegeheimkette Alloheim. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Alloheim-Pflegeheim in Bredstedt hatte Landrat Florian Lorenzen (CDU) dem Betreiber eine Missachtung der Hygienevorschriften vorgeworfen. Das Unternehmen wies dies zurück. In der Einrichtung hatten sich rund 50 Bewohner infiziert, vier davon starben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2020 08:00

THW Kiel schlägt Rhein-Neckar Löwen

Der THW Kiel hat am Mittwochabend im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga deutlich mit 32:23 gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. In der Liga bleibt der THW damit erster Verfolger von Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2020 08:00

Das Wetter: Bewölkt, Regen und Graupel

An Heiligabend ist es zunächst stark oder dicht bewölkt, über Ostholstein und Lauenburg zieht Regen, vereinzelt Schneeregen. Am Nachmittag lockert es von Nordfriesland und der Nordsee her auf. Einzelne Regen- oder Graupelschauer sind möglich. Die Temperaturen betragen maximal 4 Grad in Hohn und 6 Grad in Neustadt in Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.12.2020 | 08:00 Uhr