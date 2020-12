Stand: 21.12.2020 06:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lagerhalle in Bad Segeberg brennt

In Bad Segeberg sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Laut Polizei brennt auf dem Bauhof eine Lagerhalle, in der offenbar Schadstoffe gelagert sind. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Wegen der Löscharbeiten ist die B206 in dem Bereich im Moment gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2020 07:00

Corona in SH: 157 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 157 neue Corona-Fälle (Stand 20.12.). Vor einer Woche (13.12.) waren es 140 Neuinfektionen. Zahlen aus Neumünster und dem Kreis Pinneberg lagen der Landesmeldestelle Stand Sonntagabend noch nicht vor. Die Zahl der in einer Klinik behandelten Covid-19-Patienten stieg auf 250. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt 93,3 und ist damit gegenüber dem Vortag leicht gestiegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2020 07:00

Verstärkte Corona-Maßnahmen in Lübeck

In Lübeck gelten von heute an verschärfte Corona-Regeln. Laut Bürgermeister Jan Lindau (SPD) dürfen sich unter anderem im öffentlichen Raum Menschen aus einem Haushalt nur noch mit einem anderen Menschen treffen. In der Summe dürfen höchsten fünf Personen zusammenkommen. Einkaufen darf künftig nur noch eine Person pro Haushalt, Kinder können nur mit, wenn es keine andere Betreuung gibt. Der Grund: Lübeck hat aktuell eine 7-Tage Inzidenz von mehr als 230 - sie ist damit so hoch, wie sonst in keiner anderen Kommune in SH. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2020 06:00

Mann im Bossee vermisst

Goßer Hilfseinsatz gestern Abend auf dem Bossee im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Zwei Männer waren am Nachmittag auf dem See verunglückt, als sie mit einem Kanu einen schwimmenden Weihnachtsbaum verankern wollten. Laut Polizei konnte ein Mann an Land schwimmen, nach dem anderen suchten Helfen von Polizei, Feuerwehr und THW rund fünf Stunden - ohne Erfolg. Heute will die Kripo entscheiden, ob weiter gesucht wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2020 06:00

Holstein Kiel siegt beim SV Sandhausen

Holstein Kiel ist "Weihnachtmeister" der Zweiten Fußball-Bundesliga. Mit einem 2:0 (0:0)-Arbeitssieg beim SV Sandhausen verabschieden sich die "Störche" in die kurze Pause zum Jahreswechsel. Es war das letzte Spiel des Jahres für die Kieler, weil das Pokal-Highlight gegen Bayern München auf den 13. Januar verlegt worden ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2020 05:30

Wetter: Meist bewölkt, nur vereinzelt Sonne

Heute ist es fast den ganzen Tag über bewölkt, nur vereinzelt schafft es die Sonne durch die Wolken. Zum Abend hin zieht von der Unterelbe und der Nordsee her Regen auf. In Richtung Ostholstein bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Husum und 8 Grad in Plön. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 5 Grad in Bad Segeberg bis 7 Grad in Glückstadt

