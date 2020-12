Stand: 20.12.2020 10:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck prüft strengere Corona-Maßnahmen

Als erste Kommune in Schleswig-Holstein hat Lübeck den kritischen Inzidenzwert von 200 überschritten. Konkret haben sich innerhalb einer Woche mehr als 230 Menschen pro 100.000 Einwohner nachweislich mit Covid19 infiziert. Die Hansestadt und das Land prüfen jetzt verschärfte Maßnahmen, die eine weitere Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Für Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sei eine Ausgangssperre das letzte Mittel, sagte der Politiker im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Die soll es aber erstmal nicht geben, betonte Lindenau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2020 09:00

431 neu gemeldete Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 431 neue Corona-Fälle gemeldet worden, etwas weniger als am Sonntag vor einer Woche. 236 sind aktuell im Krankenhaus, 29 in Intensivtherapie, 15 müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 93,2. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Land 20.680 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, davon gelten nach Schätzung des Robert Koch Instituts 15.100 als genesen. 324 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2020 08:00

Mann bei Unfall in Ellerbek schwer verletzt

In Ellerbek im Kreis Pinneberg ist am Morgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war er aus noch unbekannter Ursache gegen 5.30 Uhr frontal gegen einen Baum gefahren. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug befreien. Die Kreisstraße war für anderthalb Stunden voll gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2020 08:00

Wetter: Viel Sonne und milde Temperaturen

Heute gibt es viele Wolken am Himmel. Von der Lübecker Bucht bis nach Lauenburg und ins Hamburger Umland zieht gelegentlich leichter Regen oder Nieselregen auf, sonst bleibt es meist trocken. Zur Nordsee hin lockert es ein wenig auf - dort zeigt sich auch etwas Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 Grad in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2020 08:00

