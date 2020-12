Stand: 19.12.2020 11:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Lübeck erreicht Inzidenzwert von 200

Die schleswig-holsteinischen Gesundheitsämter haben 508 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet (Stand 18.12.2020). Aktuell werden 212 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, 30 von ihnen auf Intensivstationen. Mit Lübeck hat nach den Zahlen des Landes erstmals eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 200 erreicht, damit könnte die Hansestadt schärfere Corona-Regeln erlassen. Landesweit stieg dieser Wert 93,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2020 06:00

Büchen: Feuer in Schulturnhalle

In Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein Feuer in einer Turnhalle einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Ab dem späten Freitagabend waren mehr als 100 Feuerwehrleute und Spezialisten vom technischen Hilfswerk an der in der Grund- und Gemeinschaftsschule in Büchen im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden im Verlauf des Einsatzes immer komplizierter, berichtete ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Der Eingangsbereich der Turnhalle musste eingerissen werden, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer griff nicht auf die angrenzende Schule über. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2020 06:00

Enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen in Quarantäne

Enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten sollen sich umgehend in Quarantäne begeben - auch ohne offizielle Aufforderung durch das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsministerium hat heute einen Erlass herausgegeben, der die Kreise und kreisfreien Städte auffordert, eine entsprechende Allgemeinverfügung zu veröffentlichen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2020 08:00

Wetter: Viel Sonne und milde Temperaturen

Nachdem sich der Frühnebel am Morgen aufgelöst hat, ist es fast landesweit heiter. Im Laufe des Nachmittags ziehen von der Nordsee her dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibt aber noch meist trocken. Die Temperaturen sind mild: 7 Grad auf Fehmarn bis 10 Grad an der Unterelbe. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig, an der See teils frisch aus Süd bis Südost. Auch am Abend verändern sich die Temperaturen zunächst kaum: 7 Grad in Malente und 8 Grad in Westerhever. In der Nacht sind über Fehmarn und der Lübecker Bucht und im südlichen Herzogtum Lauenburg etwas Regen möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad in Heide und 5 Grad in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2020 06:00

