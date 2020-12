Stand: 18.12.2020 07:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Höchstwert: 602 Corona-Neuinfektionen

Die schleswig-holsteinischen Gesundheitsämter melden 602 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages - ein neuer Höchstwert. Das waren laut Land rund 70 Fälle mehr als vor einer Woche. Allerdings fehlten am Vortag Angaben aus vier Kreisen in den Daten der Landesmeldestelle. Diese sind nun in den aktuellen Wert mit eingeflossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf landesweit 91,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2020 06:00

Impfen in SH vielleicht schon nach Weihnachten

Wenn alles läuft wie geplant, kann es in Schleswig-Holstein gleich nach Weihnachten mit dem Impfen losgehen. Zunächst sollen mobile Impfteams in Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Während der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste in Schleswig-Holstein noch offene Fragen sieht, sieht Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) das Land gut gerüstet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2020 06:00

Prien stellt verschiedene Schul-Szenarien vor

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat drei mögliche Szenarien vorgestellt, wie es nach den Weihnachtsferien in den Schulen weitergehen soll. Bei einem zu hohen Infektionsgeschehen gebe es weiterhin Distanzunterricht, so Prien. Bei einer positiven Entwicklung könnte der Präsenzbetrieb wieder aufgenommen werden. Möglich sind auch verschiedene Formen des Unterrichts. Die GEW forderte präzisere Angaben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2020 06:00

Wieder Bombenfund in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist bei Bauarbeiten erneut eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden - auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs. Wie die Stadt mitteilte, soll die 220-Kilo-Bombe heute entschärft werden. Das Gebiet muss in einem 500-Meter-Radius ab 9 Uhr gesperrt und bis spätestens 10 Uhr evakuiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

Prozessbeginn in Itzehoe: Versuchter Mord an Ehefrau

Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich von heute ein Mann aus Heide wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juli seine Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Die 30-Jährige hatte sich mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet und wurde in einer Klinik in Heide notoperiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

Vollsperrung auf der A7 am Wochenende

Wegen Bauarbeiten am neuen Lärmschutzdeckel in Hamburg-Stellingen wird die A7 heute ab 22 Uhr komplett gesperrt. Bis Montagmorgen (5 Uhr) müssen Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Eidelstedt einer Umleitung folgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 07:00

Wetter: Erst wolkig, dann sonnig

Bis zum Mittag ist der Himmel über Schleswig-Holstein dicht bewölkt. Zum Nachmittag lässt sich immer häufiger die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Lübeck und zehn Grad in Heide. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 07:00

