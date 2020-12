Stand: 17.12.2020 06:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesundheitsministerium: Planbare OPs verschieben

Das Gesundheitsministeirum hat bestimmte Krankenhäuser im Land aufgefordert, planbare Operationen zu verschieben. Grund ist die steigende Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion in eine Klinik müssen. Aufgefordert sind die Krankenhäuser, die sich in erster Linie um Corona-Patientinnen und Patienten kümmern. Damit sollen vor allem Personal-Kapazitäten geschaffen werden. Von den rund 700 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit im Land sind laut Ministerium derzeit noch 188 frei, weitere könnten einsatzbereit gemacht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

Corona in SH: 322 Neuinfektionen gemeldet

Die schleswig-holsteinischen Gesundheitsämter melden 322 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Das waren laut Land etwas mehr als eine Woche zuvor. Allerdings haben Flensburg, Lübeck sowie die Kreise Pinneberg und Nordfriesland keine Zahlen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück und liegt landesweit bei 85,6. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden 194 Covid-19-Patienten behandelt, 29 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen (Stand Mittwochabend). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

Lübeck verbietet Tagestouristen in Travemünde

Die Hansestadt verschärft ihre Maßnahmen, um die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus senken. Die Maskenpflicht wurde auf mehr Bereiche der Stadt ausgeweitet und es gilt ein Verbot für Tagestouristen in Travemünde. Nach Travemünde dürfen jeweils von heute an bis Sonntag nur noch Lübecker oder diejenigen, die in Travemünde arbeiten müssen oder dort Verwandte aus dem engsten Familienkreis haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 07:00

Wieder Bombenfund in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist bei Bauarbeiten erneut eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden - auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs. Wie die Stadt mitteilte, soll die 220-Kilo-Bombe morgen entschärft werden. Das Gebiet muss dann in einem 500-Meter-Radius ab 9 Uhr morgens gesperrt und bis spätestens 10 Uhr evakuiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 08:00

Polizisten unter Rechtsextremismusverdacht

Weil sich vier Polizisten in Chats rassistisch und fremdenfeindlich geäußert haben sollen, sind in Schleswig-Holstein vier Beamte vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Darüber informierte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) gestern den Innen- und Rechtsausschuss des Landtages. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

Holstein Kiel wieder an Tabellenspitze

In der Zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel sein Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 gewonnen. Das Tor schoss Fin Bartels. Holstein Kiel weist nach zwölf Spieltagen nun 25 Punkte vor und steht auf dem ersten Platz vor dem HSV. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Essen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt wieder die Tabellenspitze übernommen. Die Mannschaft setzte sich am Abend mit 35:28 gegen den Abstiegskandidaten TuSEM Essen durch. Linksaußen Hampus Wanne warf die meisten Tore (10/4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2020 06:00

Wetter: Wolkig und regnerisch

Heute ist der Himmel über Schleswig-Holstein überwiegend bewölkt und es muss den ganzen Tag mit Regen gerechnet werden. Es ist teilweise windig und böig. Die Temperaturen steigen auf acht Grad in Kiel und Bad Segeberg und auf neun Grad in Reinbek.

