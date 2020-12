Stand: 16.12.2020 08:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübecker Innenstadt: Keine Präsenzgottesdienste bis 10. Januar

In den Kirchen in der Lübecker Innenstadt wird es bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste mehr geben, auch nicht an den Weihnachstagen. Das habe der Gemeinderat in Abstimmung mit den anderen Innenstadtgemeinden beschlossen, heißt es auf der Internetseite des Doms. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 08:00

Motorboot-Unglück inszeniert? Prozess in Kiel geht weiter

Am Kieler Landgericht wird heute der Prozess um einen versuchten Millionen-Versicherungsbetrug durch einen vorgetäuschten Tod auf der Ostsee fortgesetzt. Das Gericht will zwei Ermittlungsbeamte anhören. Der 53-Jährige aus Kiel soll laut Anklage ein Motorboot-Unglück inszeniert und sich dann monatelang versteckt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 08:00

Harter Lockdown: Neue Corona-Maßnahmen ab heute gültig

Mit dem heutigen Tag tritt in ganz Deutschland ein harter Lockdown in Kraft - und damit auch neue Schutzmaßnahmen. So müssen die meisten Einzelhandelsgeschäfte geschlossen bleiben. Nur Geschäfte, die Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, bleiben geöffnet. Schulen und Kitas bleiben bis auf eine Notbetreuung geschlossen. Auch körpernahe Dienstleister wie Friseure bleiben vorerst geschlossen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) appellierte noch einmal an die Schleswig-Holsteiner, Kontakte zu vermeiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 06:00

Corona in SH: 486 Neuinfektionen gemeldet

Die schleswig-holsteinischen Gesundheitsämter melden 486 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Im Vergleich zur Vorwoche ist das laut Land ein Plus von 172. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an und liegt landesweit bei 86,3. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden Stand gestern Abend 181 Covid-19-Patienten behandelt, 28 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 05:30

KGSH wegen steigender Infektionszahlen in Sorge

Wegen der vielen neuen Infektionen sorgt sich die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) um die Lage in den Kliniken im Land. Diese sei zwar noch nicht dramatisch, aber angespannt, sagte Geschäftsführer Patrick Reimund. Besonders problematisch sei, dass sich auch viele Beschäftigte der Krankenhäuser selbst mit dem Virus infizieren. Nach seinen Angaben sind etwa 200 der etwa 800 Intensivbetten aktuell noch frei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 05:30

Pflegeheime in SH zusehends an Belastungsgrenze

Die Pflegeheime in Schleswig-Holstein sind offenbar immer stärker am Limit. In immer mehr Einrichtungen gibt es Corona-Infektionen. Ein weiterer Grund ist, dass das Pflegepersonal und externe Arbeitskräfte in Heimen nun zweimal die Woche verpflichtend getestet werden müssen. Das bindet Personal und kostet Zeit. Träger von Pflegeeinrichtungen wie die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz oder die privaten Alloheime wünschen sich Unterstützung - zum Beispiel durch den Katastrophenschutz oder Freiwillige. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 06:00

Auch Pekeler und Weinhold verzichten auf WM-Teilnahme

Weitere Profis von Handball-Rekordmeister THW Kiel verzichten aufgrund der Corona-Pandemie auf die Handball-WM in Ägypten: Nach Patrick Wiencek haben nun auch Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler ihre Teilnahme für Januar abgesagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 06:00

VfB Lübeck verspielt 2:0-Führung in Wiesbaden

Die Drittlliga-Fußballer des VfB Lübeck waren gestern Abend zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden und haben dort trotz 2:0-Führung noch mit 2:4 (2:1) verloren. Der Aufsteiger aus Lübeck ist damit nun seit vier Spielen in Folge ohne Sieg. Die Lübecker haben einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 06:00

Wetter: Dicht bewölkt oder trüb

Heute ist es überwiegend dicht bewölkt oder neblig-trüb. Im Verlauf gibt es nur selten Auflockerungen mit etwas Sonne. Vereinzelt ist etwas Nieselregen möglich. Höchstwerte: 7 Grad in Husum bis 8 Grad in Rendsburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2020 | 12:00 Uhr