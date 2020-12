Stand: 13.12.2020 11:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

"Dringender Handlungsbedarf": Einigung auf neue Corona-Maßnahmen

Die meisten Geschäfte in Deutschland müssen wegen der Corona-Pandemie vom 16. Dezember bis zum 10. Januar schließen. Das haben Bund und Länder soeben beschlossen. Ausgenommen sind etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogerien sowie Banken und Sparkassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2020 11:30

Straftäter aus psychatrischer Klinik in Schleswig gesucht

Aus der psychiatrischen Klinik in Schleswig ist ein Straftäter verschwunden. Der 35-Jährige ist laut Polizei nach einem Ausgang am Sonnabend nicht zurück gekommen. Er ist circa 180 groß, hat kurze volle dunkle Haare und eine Brille. Er trägt Jacke und Turnschuhe in schwarz, dazu Jeans und einen hellblau-weiß gestreiften Pullover. Wer ihn gesehen hat, soll die Polizei anrufen, aber Abstand zu dem Gesuchten halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2020 11:00

Anti-Corona-Demo in Eutin angekündigt

Die Corona-Schutzmaßnamen von Bund und Land - gegen sie regt sich seit Monaten Widerstand in Schleswig-Holstein. Demonstrationen gab es gestern in Kiel und davor auch in Itzehoe, Schleswig oder Eckernförde. Für heute nun rufen mehrere Gruppen und Organisationen zu einem Protestzug durch Eutin auf. Die Veranstalter rechnen mit Demonstranten aus allen Landesteilen. Die Initiatoren fordern unter anderem die - so wörtlich - "unsinnigen Regeln" wie das Tragen von Masken im Freien und für Kinder unter 18 aufzuheben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2020 10:00

Fahrplanwechsel in Schleswig-Holstein: Mehr Verbindungen und engere Taktung

Wer in den kommenden Tagen mit Bus oder Bahn unterwegs ist, sollte vorher die genauen Abfahrtszeiten überprüfen - denn ab heute gilt ein neuer Fahrplan. Der Fahrplanwechsel bringt nach Angaben des Verkehrsverbundes Nah.SH mehr Verbindungen und eine engere Taktung mit sich. Beispielsweise geht's mit dem RE 8 künftig auch am Wochenende alle 30 Minuten von Lübeck nach Hamburg und nicht wie bisher nur einmal die Stunde. Auf der AKN-Strecke sollen zudem mehrere Fahrten, die bisher in in Kaltenkirchen enden, unter der Woche bis Bad Bramstedt gehen. Im Gebiet des Hamburger Verkehrsverbundes im Süden des Landes wird mit dem Fahrplanwechsel heute auch das neue Bonus Ticket für Azubis eingeführt - für 70 Euro im Monat können Auszubildende damit im gesamten HVV Bereich fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2020 08:00

Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in den Segeberger Kliniken aus

Rund 40 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Sonntag in Bad Segeberg im Einsatz. Sie mussten im Kardiologie-Gebäude der Segeberger Kliniken einen brennenden Kaffee-Automaten löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Station im Reha-Bereich mit etwa 85 Patienten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2020 08:00

Wetter: Viele Wolken, etwas Regen

Heute ist es weiterhin stark bewölkt. Von Nordfriesland bis zur Elbe kann es vorübergehend regnen, in der östlichen Landeshälfte bleibt es meist trocken. Am ehesten lockert es zur Ostsee hin etwas auf. Höchstwerte: 3 Grad in Bad Schwartau bis 5 Grad in Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.12.2020 08:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2020 | 08:00 Uhr