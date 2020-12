Stand: 11.12.2020 06:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Höchstwert bei Corona-Infektionen in SH

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 529 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand Donnerstagabend). Das waren so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Dieser Wert liegt nun bei 67,8. In den Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 132 Covid-19-Patienten behandelt. Auch bundesweit gibt es mit rund 30.000 bestätigten neuen Fällen einen Höchststand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 06:00

SH für schärfere Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist für einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Er will sich dafür auch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen. Das teilte er nach einer Sondersitzung des Jamaika-Kabinetts mit. Günther geht davon aus, dass diese Konferenz mit Merkel am Sonntag stattfinden wird. Heute will der Ministerpräsident im Landtag unter anderem mitteilen, wie es an den Schulen in Schleswig-Holstein weitergeht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 06:00

Bahnstrecke Husum-Elmshorn wieder frei

Gute Nachrichten für Bahnpendler: Das Stellwerk in Itzehoe funktioniert wieder. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Strecke zwischen Husum und Elmshorn seit dem Abend wieder frei. Gestern mussten Reisende den ganzen Tag über in Busse umsteigen oder auf der Fahrt zwischen Hamburg und Westerland mit einer Umleitung rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 06:00

Ein Toter und ein Verletzter bei Feuer in Langenhorn

Ein 90 Jahre alter Mann ist in Langenhorn (Kreis Nordfriesland) bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde außerdem eine Person aus der Nachbarschaft mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie dem Senior helfen wollte. Das Feuer brach am Abend in dem Haus aus - die Ursache ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 08:00

Handball: Flensburg gewinnt in der Champions League

In der Handball-Champions League bleibt die SG Flensburg Handewitt auf Viertelfinal- Kurs. Die Mannschaft gewann beim norwegischen Meister Elverum knapp mit 30:29. "Wir sind glücklich über zwei Punkte. Es war ein sehr schweres Spiel gegen starke Norweger", sagte SG-Trainer Maik Machulla. Weiter geht es in der "Königsklasse" für die Schleswig-Holsteiner erst wieder am 10. Februar 2021 zu Hause gegen Vardar Skopje. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 06:00

Keine Entwarnung bei der Geflügelpest

Geflügelhalter in Schleswig-Holstein müssen ihre Tiere weiter im Stall halten. Laut Umweltministerium besteht die landesweite Aufstalltungspflicht weiter, da nach wie vor tote Wildvögel im Land gefunden wurden. Mittlerweile seien 11.200 tote Tiere entdeckt und eingesammelt worden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 08:00

Heute Höhepunkt der NDR Spendenaktion

Die NDR-Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" feiert heute ihren diesjährigen Höhepunkt: Den ganzen Tag über nehmen Prominente aus Schleswig-Holstein zum großen Spendentag Anrufe der Bürger entgegen. Die Spenden fließen in diesem Jahr an das Diakonische Werk und die Caritasverbände im Norden, die anlässlich der Corona-Pandemie spezielle Hilfsangebote für Familien, Wohnungslose, Migranten und ältere alleinstehende Menschen anbieten.

Kliniken müssen in Zukunft Notfälle immer aufnehmen

Als letztes Bundesland hat Schleswig-Holstein ein Landeskrankenhausgesetz beschlossen. Der Landtag stimmte heute dem Gesetzentwurf der Regierung zu. Neu geregelt ist damit unter anderem, dass Krankenhäuser im Norden Notfallpatienten in Zukunft immer aufnehmen müssen - auch dann, wenn sie voll ausgelastet sind. Künftig übernimmt das Gesundheitsministerium eine Rechtsaufsicht über die Kliniken und kann ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro verhängen. Damit will die Regierung verhindern, dass Rettungswagen mehrere Krankenhäuser anfahren müssen, bevor ein Patient aufgenommen wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 20:00

Verschärfte Corona-Maßnahmen in Kiel

Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Kiel weiter an. Deswegen hat die Stadt heute laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) entschieden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Ab morgen dürfen sich maximal noch fünf Personen im privaten Raum und in der Öffentlichkeit treffen. Kindern werden mitgerechnet. Außerdem soll die Bundeswehr gebeten werden, die Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung zu unterstützen. In Alten- und Pflegeheimen sollen Schnelltests gemacht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 05:30

Wetter: Dicht bewölkt, aber zumeist trocken

Vormittags ist der Himmel über Schleswig-Holstein meist grau, auch am Nachmittag bleiben die dicken Wolken. Es bleibt meist trocken. Die Temperaturen steigen auf drei Grad in Flensburg und zwei Grad in Plön.

