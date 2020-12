Stand: 10.12.2020 06:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther: Harter Lockdown kommt spätestens ab Weihnachten

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Abend klargemacht, dass es spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown geht. Das heißt: Fast alles wird ab Weihnachten, möglicherweise auch früher, geschlossen - ähnlich, wie es bereits im März und April in Schleswig-Holstein der Fall war. Außerdem sollen so schnell wie möglich Alkoholkonsum und -ausschank in der Öffentlichkeit untersagt werden. Günther nannte die Lage dramatisch. Die Jamaika-Koalition will heute über die weiteren Schritte beraten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 06:00

Schule: Diskussion um Unterricht per Video

Heute wird sich die Kieler Jamaika-Koalition außerdem mit dem Thema Schule beschäftigen. Es wird darum gehen, ob alle Schulkinder bis zum 18. Dezember in die Schulen gehen oder ob möglicherweise ältere Kinder in der nächsten Woche Videounterricht bekommen. Eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz, bei der die bundesweiten Schritte abgestimmt werden sollen, ist in Planung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 06:00

297 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstag innerhalb eines Tages 297 neue Corona-Fälle gemeldet worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 128 Covid-19-Patienten behandelt. 28 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 15 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 13.000 geschätzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 06:00

Unterschiedliche Reaktionen auf harten Lockdown

Ein harter Lockdown nach Weihnachten - das wäre für die Wirtschaft wahrscheinlich gar nicht so hart, wie es zunächst klingt. Das zumindest ist die Ansicht des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Der Einzelhandelsverband Nord sieht das anders. Auch zwischen den Jahren sei gerade im Einzelhandel viel los, weil zu Weihnachten oft Gutscheine und Geld verschenkt werden, sagte eine Sprecherin. Außerdem sei der Handel kein Corona-Hot Spot. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 08:00

Ex-Abteilungsleiter im Innenministerium erhebt Vorwürfe

Im Interview mit NDR Schleswig-Holstein erhebt der ehemalige Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium Jörg Muhlack schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen im Innenministerium. Nicht ein einziges Mal habe der damalige Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) mit ihm über eine mögliche Neuausrichtung der Landespolizei gesprochen, sagt Muhlack. Grote gab im Parlamentarischen Untersuchungssausschuss am Montag an, das dies der Fall gewesen sei. Das Innenministerium und auch der ehemalige Innenminister Grote wollten sich nicht konkret zu den Vorwürfen äußern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 08:30

Rendsburger Kanaltunnel wird voll gesperrt

In der nächsten Nacht wird der Rendsburger Kanaltunnel erneut dicht gemacht. Von 21 Uhr bis 5 Uhr geht dann in beide Richtungen nichts mehr. Als Grund nannte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandtests. Es soll überprüft werden, ob die Sicherheitssysteme des Tunnels richtig reagieren, falls ein Feuer ausbricht. Daher wird die Kanalunterführung in beide Richtungen voll gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 20:00

Mehr Geld für die Schülerbeförderung in SH

Der Landtag will zusätzliche 4,4 Millionen Euro für die Schülerbeförderung in Schleswig-Holstein bereitstellen. Über den Antrag der Koalitionsfraktionen will das Parlament heute entscheiden. Bildungsministerin Prien sagte, das sei ein gutes Signal für mehr Abstand beim Schülerverkehr. Mit dem Geld würde den Kreisen und kreisfreien Städte dabei geholfen, die Schülerbeförderung weiter zu entzerren, so Prien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 07:00

THW Kiel: Weitere Spiele werden verschoben

Beim Handball-Bundesligisten THW Kiel fallen weitere Spiele aus. Grund ist nach Angaben des Vereins der Nachweis des Corona-Virus bei zwei Spielern des THW. Am Sonntag wird nun vorerst nicht gegen Essen gespielt, und auch die Partie gegen Melsungen wird verschoben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.12.2020 07:00

Wetter: Viele Wolken, kaum Sonne

Am Vormittag ist es dicht bewölkt und auch am Nachmittag zeigt sich nur vereinzelt die Sonne. Vielerorts regnet es auch. Die Temperaturen liegen bei zwei Grad in Kiel und drei Grad in Büsum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2020 | 06:00 Uhr