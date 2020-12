Stand: 08.12.2020 07:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

183 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Montag innerhalb eines Tages 183 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen vom Montagabend stieg dieser Wert weiter - auf 54,2. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 131 Covid-19-Patienten behandelt. 27 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 13 müssen aktuell beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 12.600 geschätzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 06:00

Land überprüft Corona-Auflagen - Pressekonferenz angekündigt

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist nach eigenen Worten besorgt über die vielen bestätigten neuen Corona-Fälle. Garg sagte, man werde beraten, ob die aktuell landesweit geltenden Regeln ausreichen oder verschärft werden sollten. Was Sorge bereite, so Garg, sei, dass trotz der aktuellen Maßnahmen auch in Schleswig-Holstein bisher kein klarer positiver Trend absehbar sei. Am Mittag will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über die aktuelle Lage informieren. NDR.de/sh überträgt seine Pressekonferenz im Livestream. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 06:00

Lübeck: Feuerwehr räumt privates Chemikalien-Lager in Wohnung

Weil ein Anwohner im Lübecker Stadtteil St Jürgen laut Polizei gefährliche Chemikalien in seiner Wohnung gelagert hatte, hat es dort gestern einen größeren Gefahrgut-Einsatz gegeben. Unter anderem der ABC-Trupp der Feuerwehr war im Einsatz. Die Fachleute räumten die unbekannten Stoffe in Schutzanzügen aus der Wohnung. Die Ratzeburger Allee war für den Einsatz zwischen der Kahlhorststraße und dem Mühlentorteller für rund 90 Minuten voll gesperrt. Um welche Chemikalien es sich handelt und warum der Mann sie in seiner Wohnung hatte, ist noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 06:00

Nach Corona-Fällen: Aufnahmestopp am Eckernförder Imland-Klinik

Nachdem bei sechs Patienten am Eckernförder Standort der Imland-Klinik das Coronavirus nachgewiesen wurde, gilt dort nun Rücksprache mit dem Gesundheitsamt für 48 Stunden ein Aufnahmestopp. Die Betroffenen waren ursprünglich wegen anderer gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus und wurden nun in die Imland-Klinik nach Rendsburg verlegt. Laut Kliniksprecherin gibt es dort eine Isolierstation, auf der aktuell keine Corona-Infizierten liegen. Außerdem dürfen Patienten dort und auch in Rendsburg erst einmal keinen Besuch mehr bekommen. Positiv getestest wurden in Eckernförde auch zwölf Mitarbeiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 06:00

Geesthacht: Experten wollen morgen Fliegerbombe entschärfen

Munitionsexperten wollen am Mittwoch in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Dafür werden nach Angaben der Kommune Teile der Stadt gesperrt, sowie Wohn- und Gewerbehäuser evakuiert. Auch der Schiffsverkehr auf der Elbe wird während der Entschärfung eingestellt. Die Bombenentschärfung soll nach gegenwärtigen Planungen um 11 Uhr beginnen und voraussichtlich bis zu drei Stunden dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 08:30

Kleintransporter fährt gegen parkenden Lkw - Fahrer stirbt

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 24 bei Tramm (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 50-jähriger getötet worden. Der Mann sei gegen 00.30 Uhr in der Nacht mit seinem Kleintransporter von der Autobahn abgekommen und auf einen Lastwagen aufgefahren, der auf einem Parkplatz stand, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der 50-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Weshalb der Kleintransporter auf dem Parkplatz landete, war zunächst unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 08:00

Prozess um tödliche Schüsse auf 40-jährigen beginnt in Itzehoe

Ein Prozess um tödliche Schüsse auf einen 40-jährigen Mann im Sommer dieses Jahres beginnt heute vor dem Landgericht Itzehoe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Tatzeit 49 Jahre alten Mann vor, am 16. Juni 2020 in Meldorf (Kreis Dithmarschen) einen 40-Jährigen mit einem Schuss in den Oberkörper niedergestreckt zu haben. Als der Verletzte zu fliehen versuchte, soll der Angeklagte ihn mit dem Auto verfolgt und ihm einen Kopfschuss versetzt haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Das Opfer starb im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen. Hintergrund der Bluttat waren den Angaben zufolge familiäre und finanzielle Streitigkeiten. Die Anklage lautet auf Totschlag und versuchten Totschlag. Die Waffe soll der Angeklagte illegal besessen haben. Ein Urteil wird frühestens im Januar 2021 erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 06:00

Alkohol und Drogen am Steuer: Polizei startet Kontrollwoche

Die Landespolizei will in dieser Woche besonders viele Autofahrer kontrollieren. Dabei geht es den Beamten nach eigenen Angaben vor allem um Alkohol- und Drogenkonsum. Auch wenn es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte gibt: Die Beamten gehen davon aus, dass in der Vorweihnachtszeit trotzdem viel Alkohol getrunken wird. Im vergangenen Jahr überprüfte die Landespolizei bei einer ähnlichen Kontrollwoche 6.900 Autofahrer. Ergebnis: Jeder Vierzigste hätte nicht mehr fahren dürfen, weil er Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 08:00

Wetter

Heute oft wolkig, teils länger trüb mit Nebel und Hochnebel, dabei gebietsweise sowie vorübergehend geringer Sprühregen möglich, daneben aber auch längere trockene Abschnitte. Insbesondere zur Westküste hin regional freundliche Phasen mit etwas Sonne. Höchstwerte 4 Grad in Lauenburg/Elbe bis 6 Grad in Flensburg und Heiligenhafen. Schwacher östlicher bis südöstlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2020 06:00

