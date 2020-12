Stand: 07.12.2020 06:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SH nun auch Corona-Risikogebiet

Schleswig-Holstein ist nun als letztes Bundesland auch Corona-Risikogebiet 51,6 neue Infektionen sind laut Landesregierung in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Menschen bei uns im Land registriert worden - damit ist der wichtige 50er Warnwert überschritten. Mecklenburg-Vorpommern hat ebenfalls die 50er-Marke gerissen. Die Zahlen sind allerdings immer noch deutlich niedriger als in anderen Bundesländern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2020 07:00

Tödlicher Unfall auf A1

Bei einem schweren Unfall auf der A1 am Kreuz Bargteheide ist in der Nacht laut Polizei ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs, prallte gegen die Leitplanken. Der Wagen überschlug sich und ging in Flammen auf - der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2020 06:30

Aktionstag Maskenpflicht im ÖPNV

In Schleswig-Holstein und den anderen Bundesländern findet heute der erste bundesweite Aktionstag zur Kontrolle der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr statt. Die zuständigen Behörden und Verkehrsunternehmen wollen ihre Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus sichtbar erhöhen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist derzeit in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2020 07:00

Schwerer Unfall auf B430

Laut Polizei waren zwei junge Erwachsene am späten Abend mit ihrem Wagen auf der B430 bei Dersau (Kreis Plön) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Beide kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein einjähriger Junge wurde mit leichten Verletzungen behandelt. Die Unfallursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2020 06:30

Sieg für Flensburger Handballer

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich in der Handball-Bundesliga mit 30:23 gegen Göppingen durchgesetzt. Die Flensburger bleiben mit dem achten Sieg in Folge auf Platz drei der Tabelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2020 06:00

Wetter: dicht bewölkt, aber meist trocken

Heute ziehen dichte Wolken über das Land. Zur Nordsee und Unterelbe hin ist ab und zu etwas Sprühregen möglich. Sonst bleibt es überwiegend trocken. Im Lauenburgischen und in Ostholstein gibt es auch Wolkenlücken und etwas Sonne. Dazu ist es relativ mild bei Höchstwerten von 7 Grad in Friedrichstadt, 8 Grad in Kiel bis 9 Grad auf Fehmarn. Zeitweise mäßiger, an der See frischer bis starker Südost- bis Südwind, zum Abend hin nachlassend. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 5 Grad in Geesthacht, 6 Grad in Neumünster und 7 Grad in Hohwacht.

