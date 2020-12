Stand: 06.12.2020 11:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

DEHOGA: Viele Häuser kein Interesse an Kurzöffnung über Weihnachten

Wer zu Weihnachten seine Familie in Schleswig-Holstein besuchen will, darf zwischen dem 23. und dem 27. Dezember trotz Corona bis zu zwei Nächte im Hotel schlafen. Allerdings können die Häuser laut Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) noch gar nicht planen - denn es fehlt eine entsprechende Landesverordnung, die diese Ausnahme des Beherbergungsverbotes regelt. Stefan Scholtis, Hauptgeschäftführer der DEHOGA, geht davon aus, dass die neue Verordnung kurzfristig veröffentlicht wird. Er glaubt zudem, dass nur wenige Hotels Interesse daran haben, ihre Häuser für vier Tage für wenige Gäste zu öffnen. In den meisten Fällen dürfte sich das einfach nicht lohnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2020 10:00

Spähnebunker in Oering brennt

Rund 80 freiwillige Feuerwehrleute sind zur Zeit in Oering im Kreis Segeberg im Einsatz: Laut Kreisfeuerwehrverband hat sich in einem Spähnebunker einer ehemaligen Tischlerei ein Brand entwickelt. Um an die Glutnester heranzukommen, soll der Spähnebunker jetzt geöffnet werden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sie noch mehrere Stunden in Oering im Löscheinsatz sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2020 10:00

Corona in SH: 234 neue Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben dem Land am Sonnabend (5.12.) 234 neue Infektionen gemeldet. Am Freitag vor einer Woche (28.11.) waren es 219, also 15 Fälle weniger. Insgesamt sind nach der Statistik der Landesregierung seit Beginn der Pandemie 15.617 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov2 infiziert worden. 12.300 gelten nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts als genesen. 264 Todesfälle stehen laut dieser Statistik der Landesmeldestelle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2020 07:00

THW Kiel schlägt die Eulen Ludwigshafen

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat am Samstagabend in der Handball-Bundesliga souverän mit 29:19 gegen die Eulen Ludwigshafen gewonnen. Die Kieler haben mit dem Erfolg ihre Tabellenführung verteidigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2020 07:00

Ralf Stegner als SPD-Direktkandidat für Bundestagswahl bestimmt

Auf einer Kreisdelegiertenkonferenz in Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat der SPD Kreisverband Pinneberg entschieden: Ralf Stegner ist der Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021. Der Fraktionschef im Landtag setzte sich am Sonnabend klar gegen den Elmshorner Gegenkandidaten Mats Hansen durch. Stegner erhielt 64, Hansen 28 Stimmen der anwesenden 93 Delegierten; es gab eine Enthaltung. Stegner sprach von einem "riesigen Vertrauensbeweis" und versprach alles zu tun, um den Wahlkreis direkt zu gewinnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2020 16:00

Wetter: Nachmittag wolkenverhangen, in der Nacht etwas Regen

Heute Nachmittag ist es oft wolkenverhangen, es kommt aber nur stellenweise zu leichtem Regen. Südlich und östlich des Nord-Ostsee-Kanals ist es meist trocken bei maximal 6 bis 8 Grad. In der Nacht insbesondere von der Westküste bis zur Unterelbe gibt es etwas Regen, zur Ostseeküste sowie nach Ostholstein hin Auflockerungen. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 4 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2020 07:00

