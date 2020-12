Stand: 05.12.2020 11:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Proteste gegen Erhöhung des Wehretats

Kriegs- und Rüstungsgegner protestieren heute an verschiedenen Orten im Land gegen die Erhöhung des Wehretats. Für das kommenden Jahr soll dieser um 1,16 Milliarden Euro steigen, das sieht der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2021 vor. Das Friedensforum Kiel wird heute gemeinsam mit anderen Organisationen und Verbänden Infostände im Knooperweg Ecke Exerzierplatz aufstellen (zwischen 9 und 13 Uhr), auch in Elmshorn, Wedel und Lübeck soll es laut Friedensforum Aktionen geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2020 12:00

SPD-Kandidat für den Bundestag: Schicksalswahl für Stegner?

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) entscheidet die SPD heute auf einer Kreisdelegiertenkonferenz, wer als Direktkandidat in den Bundestagswahlkampf geht. Chancen auf einen Platz hat nur der Gewinner.´Bereits im Sommer hatte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner angekündigt, in den Bundestag wechseln zu wollen. Es reize ihn, in dieser Krisenzeit in Berlin noch einmal seine politische Erfahrung und Kampfkraft einzubringen, sagte Stegner NDR Schleswig-Holstein. Der halb so alte Stadtverordneter Mats Hansen aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus. Er reklamiert den Heimvorteil für sich und sagt, die Menschen vor Ort seien für frischen Wind in den Bundestag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2020 09:00

Corona in SH: 318 neue Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben dem Land am Freitag (4.12.) 318 neue Infektionen gemeldet. Am Freitag vor einer Woche (27.11.) waren es 169, also 149 Fälle weniger. Insgesamt sind nach der Statistik der Landesregierung seit Beginn der Pandemie 15.383 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov2 infiziert worden. 12.100 gelten nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts als genesen. 264 Todesfälle stehen laut dieser Statistik der Landesmeldestelle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19, das ist ein Fall mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2020 08:00

2. Fußball Bundesliga: Holstein Kiel über Nacht Tabellenführer

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich am Freitagabend zu Hause im Topspiel gegen den VfL Bochum mit 3:1 (1:1) durchgesetzt. Die Kieler Torschützen waren Alexander Mühling, Fin Bartels und Jae-Sung Lee. Dank des Sieges sind die Kieler zumindest vorübergehend Tabellenführer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2020 21:00

Mehrere Corona-Fälle in Kliniken in Itzehoe und Eckernförde

In der Imland-Klinik in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben sich mindestens elf Beschäftigte und eine Patientin mit dem Coronavirus infiziert. 40 Mitarbeiter im betroffenen Gelenkzentrum sind nun laut Krankenhaus in Quarantäne. Für die Klinik gilt vorläufig ein Besucherstopp. Im Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) wurden acht Mitarbeiter positiv getestet. Sie arbeiten laut Krankenhaus auf der Infektionsstation, auf der auch Corona-Patienten behandelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2020 18:00

Wetter: Grau und regnerisch

Heute wird es wechselnd bis stark bewölkt, teils neblig, gebietsweise gibt es Regen oder Schneeregen. Zum Abend hin bleibt es aber meist trocken. Es gibt maximal 3 Grad in Neumünster und bis 5 Grad auf Fehmarn. Abendtemperatur um 18 Uhr: 2 Grad in Quickborn, 3 Grad in Leck und 4 Grad auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2020 08:00

