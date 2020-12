Stand: 04.12.2020 07:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombe in Schwentinental wird heute entschärft

In Schwentinental bei Kiel ist erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll heute entschärft werden. Etwa 1.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Die 500-Pfund-Bombe war durch eine Luftbildauswertung entdeckt worden. Etwa 1.000 Menschen müssen für die Entschärfung ihre Häuser, Wohnungen und Büros bis 10 Uhr verlassen haben. Von den Sperrungen betroffen ist ebenfalls der Kieler Stadtteil Elmschenhagen, die Bundesstraße 76 und die L52. Die B76 wird ab etwa 9.45 Uhr gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2020 06:00

Corona in SH: 245 neue Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben dem Land am Donnerstag (3.12.) 245 neue Infektionen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche (26.11.) waren es 225, also 20 Fälle weniger. Insgesamt sind nach der Statistik der Landesregierung seit Beginn der Pandemie 15.065 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov2 infiziert worden. 263 Todesfälle stehen laut dieser Statistik der Landesmeldestelle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid 19, das sind vier Fälle mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2020 06:00

Haus von Vizechef der Polizeiabteilung im Innenministerium durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat das Haus des ehemaligen Vizechefs der Polizeiabteilung im Innenministerium, Leopold Fuß, durchsucht. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein geht es dabei um die Frage, wie vertrauliche Ermittlungsakten an die Öffentlichkeit geraten konnten. Im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen den früheren Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen war unter anderem aus Chats zwischen ihm und einem Reporter der Kieler Nachrichten berichtet worden. Fuß gilt in dem aktuellen Verfahren nicht als Beschuldigter sondern als Zeuge. Die Ermittler suchen nach seiner Quelle innerhalb der Landesregierung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2020 06:00

Schmuddelwetter

Heute ist es anfangs dicht bewölkt, es gibt Regen oder Schneegriesel. Morgens kann es örtlich glatt werden. Später lockert es zum Teil auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 Grad in Plön und 5 Grad an der Nordsee. Am Wochenende gibt es Schmuddelwetter. Am Sonnabend und am Sonntag werden dichte Wolken mit Regen und teils Schneeregen erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2020 06:00

