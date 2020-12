Stand: 01.12.2020 06:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landwirt-Protest vor Logistikzentrum

Dutzende Landwirte haben gestern mit ihren Traktoren vor dem Rewe-Logistikzentrum in Kiel demonstriert. Laut Polizei waren sie mit rund 70 Treckern vor Ort. Die Bauern protestierten mit ihrer Aktion gegen die Preisgestaltung der großen Supermarktketten. Sie prangern an, dass die niedrigen Preise im Lebensmittelhandel existenzgefährdend für sie seien. Die Proteste verliefen nach Angaben der Polizei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2020 07:00

Neue Corona-Infektionen in SH

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 81 neue Corona-Fälle gemeldet. Laut Landesregierung ist die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, um 2 auf nun 255 gestiegen. Der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche in Schleswig-Holstein lag gestern Abend bei 43,5. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2020 06:30

B5-Klagen in Schleswig

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig verhandelt heute Klagen gegen den Ausbau der B5 zwischen Tönning und Husum. Geklagt hatte laut einer Gerichtssprecherin unter anderem die Gemeinde Oldenswort (Kreis Nordfriesland). Die Gemeinde bemängelt Planungsfehler des Landes und sieht sich in ihrer Entwicklung eingeschränkt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2020 06:30

Buchholz enttäuscht nach Wirtschaftsminister-Konferenz

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ist nach den Beratungen mit seinen Ministerkollegen über Hilfen für Unternehmen enttäuscht. Buchholz sagte, der Bund habe nicht zusagen können, dass noch in diesem Jahr die November- und Dezemberhilfen für die vom Lockdown betroffenen Unternehmen korrekt berechnet und ausgezahlt werden könnten. Nach seinen Worten sind die Abschlagszahlungen in Höhe von 10.000 Euro zu gering, damit die Unternehmen überleben können. Deswegen sei es wichtig, die Abschlagszahlungen zu erhöhen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe zugesagt, dies zu prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2020 06:00

Wetter: meist wolkig, Schauer möglich

Heute bleibt es überwiegend bedeckt. Zunächst ist noch gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen möglich, am Nachmittag und Abend wird es dann meist trocken, aber es gibt nur selten Auflockerungen. Dazu ist es heute relativ mild bei Höchstwerten von 5 Grad in Plön bis 7 Grad auf Pellworm. Schwacher, an der See teils mäßiger, von Südost auf Ost bis Nordost drehender Wind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 3 Grad in Bad Segeberg, 4 Grad in Rendsburg und 5 Grad in Bordelum.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.12.2020 | 06:00 Uhr