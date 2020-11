Stand: 29.11.2020 11:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schnelltest für Dänemark-Urlauber

Dänemark-Urlauber können jetzt an der A7 kurz vor der Grenze einen Corona-Schnelltest für die Einreise machen. Das hat das dänische Generalkonsulat in Flensburg mitgeteilt. Die Teststation des dänischen Rettungsdienstes Falck steht am Scandinavian Park in Handewitt, nahe der letzte Autobahnabfahrt vor der Grenze. Ein Test kostet 40 Euro. Ein Ergebnis soll schon nach einer Viertelstunde vorliegen. Da Dänemark als Risikogebiet gilt, sind rückreisende Urlauber allerdings dazu verpflichtet, sich bei den Behörden zu melden und in Quarantäne zu begeben. Diese kann in Schleswig-Holstein durch einen weiteren negativen Schnelltest auf fünf Tage verkürzt werden. | 29.11.2020 11:00

Zwei Jugendliche sterben von Stromschlag in Itzehoe

Der tödliche Unfall hat sich gestern am späten Abend am Bahnhof in Itzehoe ereignet. Zwei von vier Jugendlichen kletterten nach Angaben der Bundespolizei auf einen Kesselwagen. Obwohl sie die Oberleitung nicht berührten, sprang der Strom auf sie über. Die beiden jungen Menschen waren sofort tot. Die anderen beiden mussten ärztlich behandelt werden - sie erlitten leichte Verbrennungen an der Hand beziehungsweise einen Schock. Alle vier Jugendlichen waren zwischen 16 und 18 Jahre alt. Viele Helfer von Bundespolizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Bahnhof war zwischenzeitlich voll gesperrt. Züge fielen aus oder fuhren verspätet. | 29.11.2020 08:00

219 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Corona-Zahlen in Deutschland bleiben hoch. Das Robert Koch-Institut meldet rund 14.600 neue Fälle -219 sind es laut Landesregierung in Schleswig-Holstein (Datenstand 28.11.). Die 7-Tage-Inzidenz in SH liegt inzwischen bei 47,1. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, stieg auf 249 (+1). Schleswig-holsteinische Krankenhäuser behandeln nach neuestem Stand insgesamt 118 Covid-19-Patienten. | 29.11.2020 08:00

Garg: Impfstoff wird vermutlich in elf Tagen zugelassen

Die Landesregierung rechnet damit, dass der erste Corona-Impfstoff in elf Tagen zugelassen wird. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte, das Land Schleswig-Holstein sei gut gerüstet und startklar, wenn der Impfstoff kommt. 28 Impfzentren – plus ein extra Zentrum in Norderstedt für Menschen aus dem Norden Hamburgs – sind zur Zeit im Aufbau, 15 von ihnen können bereits Mitte Dezember loslegen. Für Schleswig-Holstein sind zunächst 175.000 Impfdosen vorgesehen für die knapp 2,9 Millionen Menschen im Land. „Impfen gegen Corona“ – das ist heute auch Thema in unserer Sendung „Zur Sache“ nach den 18 Uhr Nachrichten. | 29.11.2020 09:00

40 Helfer retten Kuh in Mühlenbarbek

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr heute Morgen im Kreis Steinburg: In Mühlenbarbek mussten etwa 40 Helfer eine Kuh aus einem Gülleschacht holen. Das Tier war nach Angaben der Feuerwehr vermutlich von der Weide ausgebrochen und in die Grube gerutscht. Die Einsatzkräfte pumpten die Gülle ab und konnten das Tier anschließend an einem Strick sicher herausziehen. | 29.11.2020 12:00

"Brot für die Welt" mit Gottesdienst im Meldorfer Dom

"Kindern Zukunft schenken" - das ist das Motto der diesjährigen Spendenaktion der evangelischen Hilfsorganisation „Brot für die Welt“. Offiziell gestartet wurde das Spenden-Sammeln heute bei uns im Land mit einem Gottesdienst im Meldorfer Dom. Im vergangenen Jahr kamen allein in Schleswig-Holstein mehr als 2,2 Millionen Euro Spendengelder zusammen. Bundesweit waren es knapp 65 Millionen Euro. | 29.11.2020 10:00

Gegen Baum geprallt: Unfall bei Blunk

Bei einem Verkehrsunfall bei Blunk (Kreis Segeberg) sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet heute Morgen auf der Landstraße ein Auto ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Alle vier Menschen aus dem Wagen kamen ins Krankenhaus. | 29.11.2020 08:00

Wetter: Es bleibt meist bewölkt

Am Nachmittag ist es meist wolkig oder stark bewölkt. Nur ab und zu blinzelt mal die Sonne durch. Es bleibt überwiegend trocken, nur an der Ostsee kann es tröpfeln. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Hohn und 5 Grad in Travemünde.

