Es wird mehr gelesen: Der Buchhandel trotzt der Corona-Krise

Kleinere Buchhandlungen in Schleswig-Holstein sind bisher offenbar vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Viele kleine inhabergeführte Läden haben NDR Schleswig-Holstein gesagt, sie seien zufrieden mit dem bisherigen Jahr - auch wenn der Umsatz im Buchhandel in Schleswig-Holstein insgesamt um drei Prozent zurückgegangen sein soll. | 28.11.2020 10:00

Signalrakete löst Großeinsatz entlang der Elbe aus

Laut Leitstelle West hatten mehrere Menschen bei Kollmar (Kreis Steinburg) am Himmel eine Signalrakete gesehen und der Polizei Bescheid gegeben. Mehr als 50 Helfer suchten drei Stunden lang bis Mitternacht - nicht nur Polizisten, auch Helfer von Feuerwehr, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Bundeswehr. Aber sie fanden nichts. Wo das Lichtsignal herkam, ist nach wie vor nicht geklärt. | 28.11.2020 09:00

Stillstand bei Bussen und U-Bahnen in Hamburg und Südholstein

Die Gewerkschaft Ver.di hat als Druckmittel im Tarifstreit zu einem 24-stündigen Streik bei der Hochbahn und bei den Verkehrsbetrieben Hamburg Holstein (VHH) aufgerufen. Wer zum Einkaufen in die Hamburger Innenstadt möchte, muss sich eine Alternative überlegen. S-Bahnen und Regionalzüge fahren heute noch. Ver.di fordert eine Regelung für die Bezahlung von Überstunden und eine maximale tägliche Arbeitszeit von neun Stunden. | 28.11.2020 08:00

B76 wieder frei

Gute Nachrichten für Pendler rund um Kiel: Von heute an herrscht wieder freie Fahrt am Theodor-Heuss-Ring an der B76. Sieben Monate gab es hier Staus in Richtung Eckernförde. Im Februar ist nach Angaben der Stadt die andere Richtung dran. Der Abschnitt zwischen dem Barkauer Kreuz und dem Waldwiesenkreisel ist der meistbefahrene in der Landeshauptstadt. | 28.11.2020 08:00

Bundesregierung kritisiert Hotelübernachtungen in SH zu Weihnachten

Die Bundesregierung kritisiert die geplanten Ausnahmen für Hotelübernachtungen in Schleswig-Holstein über Weihnachten: Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, auf eine solche Ausnahme hätten sich Bund und Länder deshalb nicht geeinigt, weil familiär bedingte Reisen nur schwer von touristischen abzugrenzen seien. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Freitag angekündigt, dass wer zwischen 23. und 27. Dezember seine Familie besuchen will, in Schleswig-Holstein in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung übernachten kann - für maximal zwei Nächte. | 28.11.2020 07:00

Corona-Fall beim VfB - Lübecks Duell mit Mannheim fällt aus

Das für heute angesetzte Spiel des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim fällt Corona-bedingt aus. Wie der Aufsteiger am Freitagabend mitteilte, hat das zuständige Gesundheitsamt für die komplette Mannschaft eine häusliche Quarantäne angeordnet, nachdem zuvor ein Spieler positiv auf das Virus getestet worden war. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. | 28.11.2020 07:00

FSG hat nach halbem Jahr Leerlauf wieder einen Auftrag

Nach mehr als einem halben Jahr Leerlauf ohne Produktion hat die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) nach eigenen Angaben wieder einen Auftrag. Eine Gesellschaft aus dem Umfeld der Tennor-Holding von FSG-Investor Lars Windhorst hat eine Frachtfähre im Wert von 70 Millionen Euro bestellt. Es besteht die Option auf ein zweites Schiff. Bereits in den kommenden Tagen sollen die ersten zusätzlichen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden. | 28.11.2020 06:00

Mehr als 1.000 Ärzte melden sich für Impfzentren

Für den freiwilligen Dienst in den geplanten Impfzentren haben sich drei Tage nach dem Aufruf schon mehr als 1.000 Ärzte und mehr als 600 medizinische Fachangestellte gemeldet. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung am Freitag mitgeteilt. Die Suche läuft weiter. Aufgerufen sind unter anderem pensionierte Ärzte, Ärzte in Elternzeit oder Mediziner aus Reha-Einrichtungen. Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet damit, das pro Tag etwa 80 Ärzte benötigt werden. Die Impfzentren sollen ab Mitte Dezember einsatzbereit sein. | 28.11.2020 06:00

Wetter: Trüb mit etwas Sonne

Unter dem Einfluss von Hochdruckgebiet "Willy" stellt sich heute in Schleswig-Holstein ruhiges Wetter ein. Tagsüber gibt es viele Wolken, mitunter kann es längere Zeit trüb sein, teilweise scheint aber auch die Sonne. Nur vereinzelt kann es Nieselregen geben, meist bleibt es trocken. Höchstwerte: 4 Grad in Sprenge, 5 Grad in Husum bis 6 Grad in Eggebek. | 28.11.2020 06:00

