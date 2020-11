Stand: 26.11.2020 07:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Regeln: SH geht Sonderweg

Nach langen Beratungen haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 20. Dezember verständigt. Wegen der im Vergleich zu anderen Ländern besseren Infektionslage wird es in Schleswig-Holstein aber auch einige Lockerungen und Abweichungen geben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte an, dass ab Montag Betriebe öffnen dürfen, die körpernahe Dienstleistungen anbieten - wie Kosmetik oder Nagelstudios. Auch Tierparks oder Zoos sollen wieder öffnen. Anders als in anderen Bundesländern wird es nicht zu einer schärferen Kundenbeschränkung im Einzelhandel kommen. Und es bleibt bis auf Weiteres bei der Regel, dass private Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt sind - auch über Weihnachten und Silvester. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2020 19:00

256 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Wie die Landesregierung mitteilte, sind in Schleswig-Holstein binnen eines Tages 256 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Datenstand 25.11.). Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um einen auf 242. Schleswig-holsteinische Krankenhäuser behandeln nach jüngstem Stand insgesamt 122 Covid-19-Patienten, 20 weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2020 06:00

Hilfen für die Wirtschaft auch im Dezember

Die von den Schließungen betroffenen Firmen und Solo-Selbstständige erhalten auch im Dezember staatliche Unterstützung. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern nach den Gesprächen mit den anderen Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gesagt. Für den November können Künstler, Gastronomen und andere Selbstständige ab jetzt Anträge auf die Hilfen stellen. Allerdings dürfen laut Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) nur Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte diese Anträge auf den Weg bringen. So soll Missbrauch möglichst verhindert werden. Solo-Selbstständige können die Hilfen direkt beantragen, sie bekommen aber insgesamt nur maximal 5.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2020 07:00

VfB Lübeck verliert gegen Kaiserslautern

Die Erfolgsserie des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck ist gestern Abend in Kaiserslautern zu Ende gegangen. Nach vier Siegen in Folge verloren die Lübecker beim Tabellenvierzehnten mit 0:1. Als alle sich schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, gelang dem 1. FC Kaiserslautern in der 88. Minute doch noch das Tor des Tages. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.20 07:00

Spendenbereitschaft hat zugenommen

Die Spendenbereitschaft 2020 hat trotz der Corona-Pandemie deutschlandweit zugenommen. Laut aktuellen Zahlen des Spendenrats wurden von Januar bis September rund 3,3 Milliarden Euro gespendet - das sind rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Tafeln in Schleswig-Holstein beispielsweise sagen schon jetzt, dass sie mehr Geld bekommen haben als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Gleiches gilt für den Tierpark Arche Warder, der sowohl im Frühjahr als auch jetzt schließen musste. Anders sieht es dagegen im Kulturbereich aus: Wie das Theater Lübeck mitteilt, liegen die Spendeneinnahmen unter dem Vorjahreswert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.20 08:00

Bombenentschärfung in Schwentinental am Freitag geplant

In Schwentinental bei Kiel soll morgen eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Der rund 230 Kilogramm schwere britische Sprengkörperwurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ganz in der Nähe war bereits im August eine Bombe unschädlich gemacht worden. Für die Entschärfung werden morgen (27.11.) mehrere Straßen gesperrt, darunter die viel befahrene B76. Auch im angrenzenden Kieler Stadtteil Elmschenhagen müssen Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsstätten verlassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2020 08:30

Wetter: Erst Wolken und Regen, später auch Sonne

Heute ist es zunächst meist stark bewölkt. Ab und zu fällt leichter Regen. Zum Nachmittag hin gibt es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals vermehrt größere Auflockerungen mit Sonnenschein. Am Abend ist es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei neun Grad in Schwarzenbek bis elf Grad in Rendsburg.

