Länderchefs wollen sich auf Corona-Maßnahmen im Winter einigen

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über den Corona-Winterfahrplan. Klar ist bereits jetzt, dass die meisten Einschränkungen aus dem Corona-Teil-"Lockdown" zunächst weiter gelten sollen. Aber auch regional angepasste Maßnahmen sollen möglich sein - so auch in Schleswig-Holstein, wo es angesichts vergleichweise niedriger Inzidenzwerte keine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen geben soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2020 06:00

251 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - drei weitere Tote

Wie die Landesregierung am Abend mitteilte, sind in Schleswig-Holstein binnen eines Tages 251 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Datenstand 24.11.). Am Vortag waren es 145. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um vier auf 241. Schleswig-holsteinische Krankenhäuser behandeln nach jüngstem Stand insgesamt 142 Covid-19-Patienten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2020 06:00

Geflügelpest auf Gänsefarm in Dithmarschen

In einer Gänsefarm in Neufelderkoog im Kreis Dithmarschen ist die Geflügelpest ausgebrochen. Es ist der fünfte Fall in einem Nutztierbestand in Schleswig-Holstein seit Anfang November, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte. Die 630 Tiere des Betriebs in Dithmarschen wurden gemäß der Geflügelpest-Verordnung getötet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2020 06:00

28 Corona-Impfzentren in Schleswig-Holstein geplant

28 Anlaufstellen in Schleswig-Holstein für eine Impfung gegen das Coronavirus - so ist der Plan der Landesregierung. Im ersten Schritt soll es in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt einen Standort geben, an dem geimpft wird. Das sind Messehallen, Jugendherbergen - oder zum Beispiel auch ein ehemaliger Indoorspielplatz. Nach und nach soll die Zahl der Impfzentren dann steigen, auch um die Entfernungen in Flächenkreisen überschaubar zu halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2020 06:00

Wetter: Nebel und am Abend dicke Wolken

Heute nach lokalem Nebel mal mehr, mal weniger dichte Wolkenfelder. Ab und zu gibt es etwas Sonne - dabei meist trocken. Maximal 7 bis 9 Grad. In der Nacht zum Freitag soll es dann von der Nordsee her im Verlauf zunehmend dichte Wolken und zum Morgen hin stellenweise geringe Regenfälle oder Sprühregen geben. Die Tiefstwerte sollen bei 9 bis 4 Grad liegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.11.2020 06:00

